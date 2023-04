Fue el día de ayer cuando las redes sociales se empezaron si no a viralizar si a ser muy compartida una imagen de un niño de la escuela primaria Emiiano Zapata de Monclova el cual acudio a su plantel educativo disfrazado de una manera muy pero muy peculiar sobre todo en esta ciudad.

En esta nueva dinámica de las escuelas en dónde hay una semana "loca" en dónde van peinados de forma diferente y divertida, así como disfrazados y otras ocurrencias más....corrió como reguero de pólvora la imagen de este niño, (seguramente hijo de obrero), disfrazado de trabajador de AHMSA portando un cartel.

Mientras millones y millones de dólares danzan en la supuesta compra y venta de esta empresa de la cual muchos salieron millonarios por el desorbitante despilfarro, saqueo, robos y desfalcos que hoy la tienen sumida en una eventual quiebra...este pequeño representando a la clase obrera solo pide una cosa : "Necesito mi sueldo" ...juzgue usted.

DEMOSTRANDO JALE

El que sigue desquitando el sueldo que recibe como diputado Federal es el saltillense y priísta Jerico Abramo Masso quien como Diputado Federal logro meter una iniciativa de ley para combatir el delito de los "montadeudas" quienes han estafado a millones de personas en México y que les acarrea Miles de millones de pesos en ganancias.

La iniciativa que tenía ya Jerico durante meses y analizada en comisiones fue lanzada al pleno del Congreso luego de análisis y debates logrando una aprobación de 450 de 500 votos a favor logrando casi la unanimidad.

Con esta aprobación dictaminada se da por concluido el proceso y por ende se legislara en favor de personas estafadas y lo mejor se dictarán órdenes de arresto y multas a los maleantes que incurran en este tipo de delitos que día a día se cometen en contra de millones de ciudadanos.

Este delito de montadeudas son auspiciados por la delincuencia organizada quien hace con engaños hace préstamos pequeños de hasta por 5 mil pesos y en un lapso de 2 meses se llega a exigir la devolución del dinero prestado y hasta 20 veces más por supuestos intereses moratorios mismos que son exigidos mediante métodos de amenaza y extorsión a los que incluso liquidaron el cien por ciento de lo que habían solicitado en préstamo.

LA GUITARRA DEL TÍO LOLO

El día de ayer la mentada asociación Ciudadana que tiene por objetivo apoyar las aspiraciones del candidato de La Coalición PRI PAN y PRD Manolo Jiménez Salinas tuvo ayer evento en Ciudad Frontera.

El recinto usado para tal ocasión fue el Club de Leones en pleno corazón de.la Ciudad y hasta donde llegaron no más de 250 personas de la "sociedad civil" .

Este evento fue similar y bajo la tutela de la misma organización pero que llevaron a cabo en el recinto prioridad del Notario Pepe Chávez ahí mismo en la riele ciudad.

Lo más curioso es que la misma gente que acudio en aquella ocasión el evento fueron los mismos, las mismas caras que se vieron en aquella ocasión.

Es más hubo quienes llevaban hasta la misma camisa.

Lo lamentable es que siendo realista este tipo de reuniones en nada abona al proyecto del Saltillense Manolo Jiménez, pues de que sirve que le hagan un tercer o cuarto evento si en todos serán las mismas personas, es decir si de esos 250 personas votan por el 200 aunque hagan 20 eventos similares serán los mismos votos, pues estos sufragios no se multiplican cada que asisten a este evento.

Una de las organizadoras fue la ex diputada Federal Martha Laura Carranza Aguayo aquella mujer que dió un vuelco en la cuestión política pues de las mujeres más votadas por la población pero que igual que todos los ex diputados Federales sue fueron a la CDMX para ya no volverlas a ver, de hecho después de casi 30 años de su desaparición, regrese de nueva cuenta, y que creen? SI...a pedir nuevamente votos....en fin.

Lo más rescatable del evento fue la presentación de César Chávez joven abogado de Frontera quien disertó un buen discurso que mantuvo a los presentes despiertos y que levanto buenos y sonoros aplausos, de ahí en fuera...nomás no