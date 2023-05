El día se ayer por la tarde recibí una llamada con lada de Saltillo, es decir con 844, ahi tengo grabado el número completo, cuando conteste una voz femenina con el clásico tono de las feminas dedicadas a las ventas por teléfono me pidió unos minutos de mi tiempo.

Cuando le pregunté de que se trataba me dijo que me llamaba de la Asociación: "Transparencia Ciudadana" y era para saber si estaba yo preparado para emitir mi voto este próximo domingo 4 de junio.

Al saber el tema y sin pudor lo digo, afirmo y reconozco es un tema, el político electoral que apasiona, accedí pues y así se lo hice saber a la chica que estaba llamando.

Su pregunta fue si sabía que en Coahuila el día 4 de junio se renovaría la Gubernatura y que los Coahuilenses habríamos de elegir mediante el voto al próximo Gobernador,.

"También elegiremos diputados locales señorita no solo al próximo Gobernador" le señalé, sin embargo me ignoro olímpicamente.

Me dijo de Armando Guadiiana, Tijerina de Morena, Ricardo Mejia Berdeja del Partido del Trabajo, Manolo Jiménez Salinas de la coalición PRI PAN y PRD, así como a Lenin Pérez de UDC y Partido Verde.

Y de sopeton me preguntó, de ser las elecciones el día de hoy por quien emitiría usted su voto?.

Le contesté que seguramente por Manolo Jiménez Salinas ante lo cual me dijo que si por el cándidato de la Coalición PRI PAN y PRD, le reitere que si ante lo cual me dijo: "Sabía usted que el señor Jiménez Salinas cuando fue alcalde protegió a los jefes policiacos de los Gates, Fuerza Coahuila, y PCC?"

Y siguió diciendo: "además los comandantes de esas corporaciones son los responsables de la distribución de la droga Cristal y que hoy Coahuila es el Estado con más consumo de ese estupefaciente "

Trate de interrumpirla y prosiguió: "Además el Humer, El Boxer y (otro apodo que no recuerdo) conforman un cartel de narcotraficantes.

Justo hizo pausa y aproveché para preguntarle de que empresa me estaba llamando dijo que era parte de "Transparencia Ciudadana" y estaba recogiendo la opinión de los Coahuilenses.

Le refute que lo que estaba haciendo era totalmente inmoral por qué hacer uso de un nombre de una supuesta Asociación que habla de transparencia deja mucho en que pensar pues lo único que estaba haciendo era manipular burda y descaradamente una opinión y generando desconfianza en uno o en otro cándidato.

La mujer con voz no nerviosa pero si son atinar adecuadamente se dirigió a una persona que me imagino supervisa a quienes llaman pues le dijo: "hey ven, otro que se pone bravo" decía entre susurros, ante lo cual una voz también de dama le respondió de manera tajante: "cuelgale".

La verdad sea dicha me ha pasado con presuntos miembros de la delincuencia organizada que me tratan de chantajear, o la clásica llamada de.la hija que me secuestraron, y me divierto y les sigo la corriente hasta que se dan cuenta que los estoy vacilando y entre mentadas de madre, me cuelgan.

Hoy paso igual tal parace que fue una llamada proveniente de delincuentes electorales bien organizados que pretenden así meter miedo o sezgar la intención de mi voto.

La guerra sucia siempre ha existido y desgraciadamente hay quien caiga, lo más lamentable es saber que existen personas al servicio de candidatos que al saber que no tienen ni la más mínima posibilidad de lograr votos por la vía legal o por simple simpatía que acuden a este tipo a acciones que simple y sencillamente son pueriles y que dejan en claro al nivel que estos "politicos" han llevado ya nuestros asuntos electorales.