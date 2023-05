Ayer, saliendo de su trabajo a dónde fui a recogerla, mi esposa me pidió la llevará a casa de una amiga nuestra, a quien tengo el gusto de conocer hace poco más de 30 años pues laboramos juntos aunque corto lapso en una dependencia Estatal.

Fue ahí frente a Merco que hace tiempo se incendio donde estuvimos juntos, era yo el único empleado varón juntos a unas 15 damas que la verdad sea dicha me tenían consentido.

Poco después salí de esa oficina en busca de otras oportunidades y ella continuo ahí hasta hace unos meses pues después de 30 años se laborar interrumpida mente se jubiló y se fue a su hogar a cuidara a su marido y a sus dos hijos.

Aunque deje de laborar ahí nunca dejamos de vernos con gusto, tiempo después mi esposa y ella coincidieron en oficinas de Gobierno y ambas empleados hicieron una bonita amistad.

Su marido, ella y su familia gustabamos de reunirnos esporádicamente y "calentabamos parrilla" acabamos carne y tomábamos una cerveza.

Ella, mujer de muy buen gusto vendía ropa a mi esposa y la visita de hoy fue para eso para recoger blusas, pantalones y cosas de mujer.

Yo me quedé frente a su casa mientras su hijo le abrió la puerta.

Minutos después ví que la puerta se calle se abrió y salió mi esposa con paquetes en mano y detrás de ella mi gran amiga, la Vi sonriendo desde lejos agitó su mano saludándome, lo reconozco apreté mis dientes pues mis ojos me traicionaban y se pusieron tristes.

Ahí estaba ella sin su peluca, sin pañoleta que cubriera los evidentes rastros de las malditas quimios.

Me despedí a lo lejos, pues a pesar de la fama que me hacer de ser un "hijo de la...." No tuve el valor de bajar y abrazarla.

Cuando sube mi esposa me dice que le dió no solo blusas y pantalones, si no bolsas y otras cosas con la condición: "Si no te queda o no te gustan, quédate con todo, no quiero que mis hijos andén batallando cuando me vaya y no encuentren que hacer con mis cosas, estoy liberando casa de todo lo mío, para no dejarles problemas" dijo.

Mi esposa me comenta que la conminó a no hablar así a lo que recibió por respuesta : " Tengo que, no tengo más camino que el que me puso la vida, tengo que aceptarlo y hacer las cosas bien, irme en paz y no dejar problemas"

La verdad, mi corazón se aflijia, de nueva cuenta me toca ver a otra mujer padeciendo del pinche cáncer que arrebata vidas, y desarma familias.

Ese maldito mal que agravia más a nuestras mujeres que poco a poco destruye sus pechos y poco a poco se las va llevando.

Hoy quiero agradecer a la vida por poner en el camino a esa valiente y querida amiga pues a pesar de su mal demueatra ante sus hijos valentía y entereza y mucha lealtad a su marido y amigos.

Hoy mi corazón afligido pide a la vida la siga dando la oportunidad de seguir de pie para ver cómo sus dos hijos siguen creciendo y que siempre esté al lado de su compañero de vida.

Ayer la vida nos puso en caminos que nos llevaron a conocernos y crear lazos de amistad que con el tiempo fueron fortaleciendose con nuestras parejas y nuestros hijos, y que el maldito cáncer, escúchalo jamás podrán separar....Te queremos, lo sabes y rogamos a la vida lo mejor para ti..... SIEMPRE !!!!