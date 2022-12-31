RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS… FELIZ AÑO NUEVO 2023, para todos mis lectores y deportistas, gracias a Dios, por permitirme estar un año más con ustedes.



LAS BUENAS noticias, continúa el beisbol de estufa de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, como les había comentado la organización de los Diablos Rojos de México, desea ser el número uno, en este circuito, para el 2023, sus objetivos primero fortalecer su roster de jugadores, principalmente su staff de lanzadores para la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, ya anunciaron la llegada del relevista dominicano Fernando Rodney, la Flecha’ como le llaman al nuevo brazo que se integra al cuerpo de pitchers de la ‘Pandilla Escarlata’, trayendo consigo una histórica carrera de 17 campañas en las Grandes Ligas, y siete en la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM).

LOS QUE también quieren fortalecer su roster de jugadores son Guerreros de Oaxaca, ya que también realizaron la contratación del jardinero Ademar Rifaela, el chamaco de Curazao viene hacer historia con los bélicos, en el 2013 fue firmado por los Orioles de Baltimore, teniendo participación en sucursales de esta organización hasta la temporada 2021, dejando grandes números en el bate y mostrando grandes atributos en la defensiva, actualmente, milita en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN) con el equipo de los Indios del Bóer.

CULMINÓ rol normal de la segunda vuelta, la semana que entra inician los Juegos de Play Off, los equipos ya se reforzaron, Yaquis se ciudad Obregón tomo a Manny Barreda y a Oliver Pérez, los Venados de Mazatlán adquieren a Christian Villanueva y a Luis Iván Rodríguez, Águilas de Mexicali adquieren al outfielder Sebastián Elizalde y Emmanuel Ávila, Cañeros de los Mochis tienen al novato del año Fernando Villegas y al lanzador a Karch Kowalczyk, los Mayos de Navojoa cuenta con los refuerzos Sasagui Sánchez y David Gutiérrez ambos relevistas, Naranjeros de Hermosillo, contará con Tyler Alexander y el relevista Jared Wilson, con los Algodoneros eligieron al outfielder Julián Ornelas, sublíder en home runs con 8, y el jardinero José Juan Aguilar, por último los Sultanes de Monterrey, eligieron al pitcher abridor Kurt Heyes y al derecho Javier Solano.

DESDE la academia de béisbol de República Dominicana, reportan el grandioso desempeño que está teniendo el chamaco de ciudad Frontera, Brayan Arauza, fue un 12 de agosto del 2021, cuando Brayan, voló en el pájaro de acero, rumbo a tierras dominicas, en donde comenzó a labrar su futuro en este deporte rey, ya fue galardonado, al llevar a su equipo Halcones de Santiago, al Campeonato Nacional de Ligas Pequeñas.

EN RÁPIDO Corona la pelea por conquistar el trofeo de campeón goleador, se encuentra al rojo vivo, en Primera Fuerza está el jugador de Sika Soccer Eduardo Rodríguez con 12, en la Liga Botanera el jugador de Six Estancias Jorge Villastrigo tiene 14 goles en su cuenta después están Ricardo Bernal del Maid con 8 y posteriormente con seis Alejandro Peña de San Pancho, por su parte en lo que corresponde a la Segunda Fuerza Rápido Corona, como líder en goleo esta Ulises Jiménez de la Sección V con 14, lo sigue con 10 Gerardo Vega del equipo D y G, después Julio Ríos de Clínica Sama con 9 y al último con 6 Jabes Ríos de la Sección V.