RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... AYER cumplió otro año más de ausencia de aquel brillante corredor fondista de Monclova, Ingeniero Cruz Tobías Mata, lo recuerdo, cuando lo miraba entrenar, al lado del Nin Martínez y Bonifacio Castillo, cuando iniciaban su recorrido por colonia Obrera, y terminaban por la Calle Hinojosa, cruzaban todo el Polvorín, (hoy camino por la puerta cuatro), descansaban un rato y cada quien tomaba rumbos diferentes a su trabajo o estudios ellos después se convirtieron en verdaderas aplanadoras, en las carreras de la Raza, del IMSS y claro, los número uno, en las tradicionales Carreras Guadalupanas, ahora Cruz Tobías y el Bonny Castilla, están en Palacio Celestial.

LO ANTERIOR lo recordé porque el 11 de diciembre, regresa la tradicional Carrera Guadalupana, en donde más de 2 mil atletas participan, todos los competidores en esta justa deportiva, corren por devoción, por todos los beneficios que la Virgen Morena, nos ha dado, sus bendiciones lo más importante, los atletas no van por el trofeo, sino porque también con este ejercicio fortalecen sus cuerpos. ¡Vamos todos a brindar homenaje a la Virgen de Guadalupe!

YA NO QUEREMOS ser el patito feo de la competencia, y por eso la reconstrucción de los Generales de Durango continúa, queremos llegar más allá de los Play Off semifinales, por eso adquieren al experimentado coach de pitcheo, Luis Reyes Montaño, es la primera cara nueva del cuerpo técnico de La Tropa, para la siguiente temporada, dicen que este dominicano trabajó nueve años en las menores de Rojos de Cincinnati y tiene como característica tener una gran comunicación y trabaja muy fuerte en la mecánica de tirar, comentaron que Montaño fue lanzador en las Ligas Menores de Cincinnati. Tiene amplia experiencia en trabajar con jóvenes, por lo que será una pieza importante para buscar llegar a los ansiados playoffs. ¡Bienvenido a El Cuartel!

EN LIGA MEXICANA de Verano, me platican que el club Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (extranjero) a José Ramón Mesa, D/D, P, Cleveland, Ohio, EUA, para cerrar dicha lista en 41 (31 mexicanos, 6 extranjeros, 4 en LMB Extendida), por su parte el club Leones de Yucatán registró en No Profesionales a José Alejandro Nuño López, D/D, IF, Cuauhtémoc, CDMX, para cerrar dicha lista en 24, los Rieleros de Aguascalientes envió de LMB a Rookie a Ethan Emiliano López, D/D, IF, Los Ángeles, California, EUA (mexicano nacido en el extranjero), y Raúl Castellón Andrade, D/D, P, Tuxpan, Nayarit.

AYER ME encontré a Isidro "Chilo" Tijerina, me comentó, Ramiro si acaso deseas ir a la Serie de Beisbol del Caribe a Venezuela, yo te cubro gastos de Viaje y hospedaje, No quiero ir solo, y tú ya conoces por allá, agradezco la invitación Chilo, pero dame un poco más de tiempo, lo bueno de La Serie del Caribe Gran Caracas 2023 será una fiesta histórica para la pelota de Latinoamérica, ya que la edición número 65 de este torneo será la primera que contará con 8 equipos participantes, lo que llevará a que haya cuatro juegos al día, Venezuela tiene preparados el Estadio de La Rinconada de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro, para que del 2 al 10 de febrero del 2023 se realice el torneo, aquí estarán Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá, Venezuela y Curazao.