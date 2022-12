RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS.....CONCLUYO la edición 2022 de la Liga Mexicana Invernal de beisbol, se corono campeón Pericos de Pueblo, en tres encuentros derrotaron a los Acereros de Monclova, lo importante de todo, es que este circuito, es para sacar futuros estrellas del beisbol profesional y claro que dio buen resultado, aquí acereros, tiene en la mira cinco prospectos que serán invitados a la pretemporada, aparte que se dice tendrán la visita de scout de Grandes Ligas, en estos días o los primeros de enero del 2023,por lo pronto anoten a Iker Franco como coach y Carlos Gross Pérez Coach.



EN OTROS cambios de LMB para el 2023, dicen que el club generales de Durango dio de baja en su cuerpo técnico a Joe Álvarez (manager); Francisco Santiesteban (coach); Isaías Rincón (coach); Luis Javier Martínez (médico); Víctor López (trainer) y Hugo Ayala (batboy), solo registró a Pedro Ochoa García (batboy),, que hubo pues solo ellos saben, por cierto el club Toros de Tijuana pre-registró en Rookie a Diago Machado Domínguez, D/Z, OF, San Diego, California, EUA (mexicano nacido en el extranjero), y dio de baja a Oswaldo Rafael Godina, Z/Z, OF, El Paso, Texas, EUA (mexicano nacido en el extranjero.

LOS QUE también están haciendo cambios en su cuerpo técnico son Saraperos de Saltillo, realizaron algunos registros en su cuerpo técnico, llevan a Mario Mendoza como coach, Noé Muñoz (coach), Alfredo Sulvarán (trainer) y Marco Antonio Soto (trainer), puro garbanzo de libre, gente de experiencia en el beisbol mexicano, también sultanes de Monterrey, registró en su cuerpo técnico a Juan Carlos Canizalez como coach y Erik Rodríguez coach.

Y EL GÜERO de la colonia Miravalle que se haría, tengo más de un año que no tengo noticias de Servando "La Yegua" González, uno de los mejores buscadores de talentos del beisbol mexicano, lo recuerdo estos días ya que por cinco años consecutivos, me regalaba un rollo de nuez, solo me decía, "me envío aquel, unos cueros de rana" refiriendo al Manny Bañuelos, aquel lanzador que saco de un pueblito, para llevarlo a Grandes Ligas, yo creo que Bañuelos, ya no se acuerda de mi "yegua" y hoy menos que acaba de firmar contrato con las Águilas de Rakunten en beisbol de Japón

LA YEGUA González, el amigo de toda la vida, fue buscador de Diablos Rojos y termino con Sultanes de Monterrey, quien sabe si ya le pagarían su contrato, pero fue el que descubrió al Manny Bañuelos, este jugador estuvo en MLB con Yankees y Pittsburgh, cuyos números fueron de 2-1 y 4.39 de ERA en 35 apariciones, pero dicen que Manny lanzó en 2020 y 2021 en la Liga Taiwanesa.

SE ARMAN para ser protagonistas en el 2023 en beisbol mexicano de verano, dicen que los Algodoneros del Unión Laguna dieron a conocer que el exligamayorista puertorriqueño José Molina se integrará a la organización como coach de banca en apoyo al ratificado manager Ramón Orantes a partir de la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, José Molina cuenta con experiencia de 15 años en Ligas Mayores con Angelinos de Anaheim, Yanquis de Nueva York, Azulejos de Toronto y Mantarrayas de Tampa Bay. Tiene en su haber dos anillos de Serie Mundial, con los Angels en 2002 y con los Yanquis en 2009.