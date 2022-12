RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ¡Ramiro que hay de novedades, en Acereros de Monclova, están muy callados!, me preguntaron este lunes viejas glorias del beisbol de antaño y que participan en Ligas Recreativas de Beisbol de 50 y 60 Años, con sede en ciudad Frontera, ¿eso estoy esperando, pero de antemano les digo?, el Licenciado Gerardo Benavides Pape, tras tres ases en su mano derecha, que posiblemente dé conocer más delante, o puede ser un regalo de Navidad para la mejor afición de México, lo que si les informo, que Acereros de Monclova, serán una equipo protagonista para el 2023 en beisbol de Liga Mexicana de Verano.

AYER anduve en Monterrey, me invitó a comer cabrito el "Torton" Aurelio Cervantes, aquel cañonero que hace unos años, le dio a los Dobermans de Ramiro "Azucaritas" Ortiz dos campeonatos en la Liga de Softbol Dominical del Club Astros, el señor contador fiel seguidor de los Sultanes de Monterrey, me dijo que llegó por allá el mánager Roberto Kelly, anda afinando detalles y ya trabaja en la reorganización del equipo, el estratega reconoció que el saldo de la campaña anterior no fue bueno, a pesar de haber llegado a la Serie del Rey después de haber conquistado el banderín de la Zona Norte.

SULTANES DERROTÓ A Acereros y después a Toros de Tijuana, en la Serie del Rey, perdió con leones de Yucatán en siete encuentros, en final fue de 6 carreras a 1, "Obviamente no me encuentro muy contento con el resultado pero ya me dio tiempo de reflexionar, le dijo a los medios de comunicación, buenos son cosas del beisbol que no nos gustan los resultados, pero hay que dar vuelta a la página, por cierto el año que entra, los campeones Leones de Yucatán de los Hermanos Arellano, estará de manteles largos, pues estrenarán el nuevo y fabuloso Estadio Sostenible Yucatán, con capacidad para 40 mil gentes, y para juegos de exhibición de Grandes Ligas y campeonatos mundiales de beisbol y futbol Americano profesional.

EN NOTICIAS de Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, el Club de Beisbol Naranjeros de Hermosillo realiza los siguientes movimientos, a partir de esta fecha, inactivan al lanzador derecho José Mora, quien consentimos podrá ser activado a partir del día 21 de diciembre, y ocupa su lugar el lanzador derecho Orlando González, también activaron al lanzador zurdo Luis Márquez, sale el outfielder Ángel Ramírez.

POR SU PARTE el Club de Beisbol Cañeros de Los Mochis realiza los siguientes movimientos, inactivaron al lanzador derecho Yoanner Negrín, quien podrá ser activado a partir del día 28 de diciembre, y ocupa su lugar el lanzador derecho Rafael Pineda, también activaron al lanzador derecho Ricardo Hernández, quien consentimos ya fue activado este 19 de diciembre, y ocupa su lugar el lanzador derecho Omar Araujo, también activaron a al lanzador derecho Luis Enrique Gastélum, sale del roster el lanzador zurdo Manuel Valdez.

NI MODO ayer me dio a conocer, directivos de la Liga de Futbol Asociado de Castaños, que este domingo 25 y el otro 1º. de enero, no hay juegos, que bueno, sirve que ahora si aceptó la invitación que le hizo Tony Lara para viajar a Mazatlán, también Jaime Serna de Frontera suspende todo y la Liga Ranchera y Recreativa de 50 Años.