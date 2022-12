RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... QUE LA PAZ, salud y bienestar reine en sus hogares en esta Navidad y que el año que entra, sea próspero y lleno de bendiciones, son mis mejores deseos.

AHORA a comentar algo de Liga Mexicana de Beisbol, por lo pronto mi agradecimiento al Licenciado Gerardo Benavides Pape, por el presente que me envío, por lo que estoy agradecidos, la tropa celeste está en receso, pero en los primeros días del mes entrante hay buenas noticias, como saben el 21 de abril del 2023, viene al Coloso del Norte los Rieleros de Aguascalientes a inaugurar la edición, ya existen proyectos para organizar una inauguración inolvidable.

DESPUÉS los Rieleros se van a la capital del estado de Coahuila, para enfrentar en tres juegos a Saraperos de Saltillo, ya no los van a llamar Dragones del Nortea, al rato les consigo un nombre, y logrando la recta y que anda por tierra norteñas, los hidrocálidos se van a serie con Tecolotes de Dos Laredos, claro primero en parque la Junta, ya después Rieleros en el mes de mayo reciben a los Mariachis de Guadalajara el 2 de mayo, y continua su gira con Bravos De León.

MAÑANA domingo 25 de diciembre, se suspenden los juegos de béisbol de la Liga Recreativa de 50 Años, también suspenden la Liga Ranchera, en Frontera suspenden juegos de Futbol Rielero Liga Independiente que dirige Jaime Serna, también en la capital del chile piquín, Castaños City, no hay juegos de futbol, me lo platicó Tony Lara, así es que para el lunes, me envían todos los que quieran un Astros 2022, para fabricar una crónica.

DURANTE la presentación, hace días, del encuentro de béisbol que ocurrirá en La Paz el próximo año entre Pericos de Puebla y El Águila de Veracruz, se le cuestionó al director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia Higuera, sobre la reciente entrega de estímulos deportivos a los atletas que obtuvieron medallas en los Juegos Nacionales 2022, si fue 1.2 millones de pesos, los que se entregaron a los ganadores, fue un estímulo a su gran actuación en Juegos de CONADE, eso compensa el esfuerzo de los atletas, de su entrenador y de sus padres, una buena medida, que deben de tomar los presidentes municipales y el gobernador del estado de Coahuila, es un comentario, para que el grandioso talento que tiene Coahuila, no lo adopte Nuevo León, menos el Tecnológico de Chihuahua.

LOS que ya preparan su proyecto deportivo para el 2023, son Pericos de Puebla, su debut será el 21 de abril recibiendo a los Piratas de Campeche en el Hermanos Serdán, puede ser el zurdo dominicano Emailin Montilla, quien suba a la lomita de las responsabilidades, para saber si trae algo en el brazo, dicen que en el invierno ha jugado en República Dominicana con los Toros del Este, tiene efectividad de 1.23 en nueve presentaciones, juega a lado del primera base emplumado Alejandro Mejía. También ha jugado en el béisbol de Nicaragua, son 89 los juegos programados realizar en el nido verde.