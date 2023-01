RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... YA SE dieron las primeras sorpresas, en juegos de Play Off de Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, en un frente los Naranjeros de Hermosillo con gran relevo del norteamericano Thomas McIlraith derrotaron 2-1 a Venados de Mazatlán, Thomas entró al relevo en la octava por Naranjeros y comenzó su labor ponchando a Félix Pérez para el primer out, Leo Reginatto también se ponchó entregando así el segundo tercio, Luis Jiménez negoció base por bolas, Gabriel Gutiérrez también recibió pasaporte para colocar corredores en primera y segunda para Fabricio Macías quien fue ponchado para el tercer out, Braulio Torres-Pérez el abridor de los Venados dejó el juego ganado al lanzar seis entradas donde no permitió anotaciones.



EN OTRO ENCUENTRO, Cañeros de los Mochis derrotó 7 carreras a 6 a Mayos de Navojoa en entradas extras, Mayos se pusieron al frente de forma insólita en la primera entrada; con dos outs y hombre en segunda Olmo Rosario bateó un elevado de rutina al izquierdo que el jardinero y nuevo refuerzo verde Fernando Villegas no pudo atrapar, anotando con ello Raico Santos, tras el segundo out las bases se llenaron y se paró sobre la caja de bateo Isaac Rodríguez, "Mr. Everyday" demostró porque lleva el gafete de capitán y conectó Grand Slam llevándose por delante a Villegas, Marco Jaime y Édgar Robles para poner el score 5 a 1.

EN LIGA RANCHERA, dan a conocer que Josué Ibarra jugador del XX de Estancias, es líder bateador con promedio de 0.545, después Uriel Mena de Metalúrgicos con .492, en tercero Óscar Cazares de Mineros de Cuatro Ciénegas con .480, Rodolfo Cantú de Metalúrgicos con .460 y en quinto David Rangel de Ferrocarrileros con. 444. En el pitcheo el amo y señor es Luis Castillo de Mineros de Cuatro Ciénegas con 6-0 y efectividad de 1-46, en segundo sitio Abraham Castañón de los Gigantes con 5-0 y efectividad de 2.37, en la tercera posición tenemos a Rolando Suárez con 5-0.

LA FEDERACION mexicana de beisbol, tiene este 26 y 27 de enero la asamblea anual ordinaria en donde dará a conocer el rol de campeonatos nacionales de beisbol, para Coahuila viene uno en 7-8 años que será del 6 al 9 de agosto, también el Campeonato Nacional Súper Master de 50-59 años del 4 al 11 de noviembre, por cierto Nuevo León tendrá el Nacional Master.

DÍFICIL de acoplarse al equipo Águilas de Mexicali los refuerzos venezolanos Luis Sardiñas y Herlis Rodríguez, que ya jugaron el primer encuentro de Play Off que perdieron ante Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, Luis Sardinas es de Upata, Venezuela, cuenta con 29 años de edad. De perfil ambidiestro a la ofensiva y derecho a la defensiva, Herlis originario de San Juan de Colón, en Venezuela, nació un 10 de junio de 1994. De 28 años de edad. Batea y lanza por el perfil de los zurdos. Su función dentro del diamante es la de vigilar los jardines, anoche ambos tuvieron su segunda actuación con su equipo Caballeros Águilas de Mexicali, equipo que de eliminar a Naranjeros, puede convertirse en campeón.