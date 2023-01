RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ALGONDONEROS de Guasave, da la pelea en final de campeonato en Play Off de Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, ya que con fabuloso bateo de Jesse Castillo, cuadrangular y triple con gente en los senderos y tres producidas por Alejandro Ortiz, les dan la victoria ante Cañeros de los Mochis con pizarra de 10-0 y de esta forma poner la serie 2-1 en ganados y perdidos, fue el importado Matt Pobereyko quien se acreditó la victoria, ya con esta victoria, los Algodoneros despiertan y van seguros a otra victoria ante Cañeros, esta serie puede terminar en siete encuentros.

AYER a mi regreso de Piedras Negras, platiqué en una gasolinera de Nueva Rosita, con un jugador de los campeones Mineros de Nueva Rosita, le pregunté sobre el beisbol de ese mineral y me dijo que "estaba muy calmado", solo esperamos el regreso de la Liga Instruccional del Norte de Coahuila, "señor me dice que estarán bastante buena la temporada", me dice este amigo, ¿Por Qué?, dicen que regresan los campeones Industriales de Monclova, un equipo que tendrá jugadores de los campeones de la Liga Invernal del Beisbol Mexicano, eso estaría bueno, me dice el amigo de la gasolinera, será atractiva la temporada y con más prestigio.

BUENO todo eso se debe saber este viernes 27 de enero, cuando se realice la primera junta de representantes de equipos en Nueva Rosita, ahí sabremos si Monclova regresa con Industriales o bien Acereros Jr., de ser así en este 2023, debe de llegar el beisbol semi profesional al parque de beisbol "Salvador Benavides Pedroza" de la zona industrial de ciudad Frontera, los equipos que deben de estar son; Tuzos de Palaú, Barreteros de Barroterán, Halcones CEUC Monclova, Mets de Agujita, Mineros de Nueva Rosita, Agricultores de Morelos, Lobos de Nava, Carbonera de Nava y Azules de Piedras Negras, falta por reportarse Bravos de Sabinas.

REAFIRMAN los Sultanes de Monterrey a Roberto Kelly como mánager para la edición 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol de Verano, los directivos a través de un comunicado de prensa, dijeron que Kelly es el "manager más ganador de las últimas décadas en la historia" de la franquicia al ganar tres veces el campeonato de la Zona Norte y una Serie del Rey en el torneo de otoño de 2018. Kelly regresó al frente del equipo después de que Sultanes se quedó fuera de los playoffs durante la temporada de 2021.

LLUEVEN solicitudes de registros para los 21-K Frontera para todos, un histórico evento, que están coordinado los atletas Olímpicos Nora Leticia Rocha De la Cruz y José David "Keniano" Galván, ellos tienen todo el apoyo del alcalde de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, el edil pone una bolsa de 300 mil pesos, que estarán en juego para los ganadores de este certamen, así como rifas de plasmas, bicicletas e implementos deportivos, que serán rifados entre los competidores que pasen la meta, la inscripción está de regalo 250 pesos, el recorrido de estos 21-K inicia en la presidencia municipal de San Buenaventura y llegada a la presidencia de ciudad Frontera.