RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... UN ABRAZO y mi felicitación hoy por ser el Día del Amor y la Amistad, bendiciones para todos, ayer me llegaron resultados de los juegos de Play Off de Liga Ranchera, la novedad es que los Mineros de Cuatro Ciénegas, le pegaron en dos ocasiones a los Gigantes de ciudad Frontera, o sea ya pusieron a los campeones en la cuerda floja, y este domingo puede suceder la final en parque Ferrocarrilero, en otro frente los Metalúrgicos, de San Buenaventura derrotaron en dos encuentros semifinales de Play off al XX de Estancias, ahora las acciones regresan al Chacho Córdova, en donde como locales, el XX puede recuperar terreno.

EN CIUDAD FRONTERA, crece la cifra de atletas que estarán presentes en los 21-K "Frontera para Todos", ayer vía telefónica, se reportaron corredores de Nuevo León, del vecino estado de Texas, vienen de San Antonio y de Mack Allen, una delegación de Tamaulipas, y confirman corredores de Durango y Torreón, ya son cerca de 478 los registros oficiales, como saben, estos 21-K, se realizaran el domingo 19 de Marzo de este 2023, con salida de San Buenaventura a la presidencia municipal de ciudad Frontera, a las 6:45 de la mañana.

REPORTÓ ayer la directiva del Club Mariachis de Guadalajara la llegada de Esmil Rogers como nuevo lanzador de la novena tapatía, el originario de Santo Domingo, República Dominicana, cuenta con una experiencia de otras latitudes. Rogers militó en la gran carpa con equipos como Rockies de Colorado, Indians de Cleveland, Toronto Blue Jays y con los Yankees de New York, donde trabajó por espacio de 210 encuentros, teniendo 19 juegos ganados, 22 perdidos, 454 entradas de trabajo y pasó por los strikes a un total de 386 oponentes, el pitcher dominicano ya sabe lo que es lanzar en México con su pasado reciente con Guerreros de Oaxaca en el 2019 y el año pasado con Sultanes de Monterrey, recientemente fue parte de título en la Serie del Caribe 2023 donde se coronó como campeón con los Tigres de Licey.

SE CALIENTA, el ambiente en organizaciones de Liga Mexicana de Beisbol, que tendrá jugadores en la selección de México que estará en el mundial, en donde se hizo oficial que nueve peloteros de sangre de los Diablos Rojos del México participarán en este torneo, que se realizará del 8 al 21 de marzo, ellos son los lanzadores Julio Urías, Luis Cessa, Gerardo Reyes, Adrián Martínez y Giovanny Gallegos, así como los infielders Luis Urías e Isaac Paredes, son peloteros salidos de la organización escarlata que alcanzaron las Grandes Ligas y que estarán jugando con México en el evento, por su parte, los lanzadores Jeffry Niño y William Cuevas, quienes están en el roster de la ´Pandilla Escarlata´ para la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, fueron elegidos para participar con la Selección de Colombia.

LA SERIE del Caribe 2024 que será en Miami, contará con la participación de seis equipos, aunque en la Edición 2023 se estrenó un formato con ocho equipos, el siguiente evento tendrá dos participantes menos, lo anterior fue confirmado por los miembros del comité organizador de la Serie del Caribe 2024, y a su vez representantes de Marlins de Miami, Sara Loarte y Chema Sánchez.