RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS....EX jugadores del beisbol mexicano, preparan maletas para viajar con fuertes selecciones, hasta la nueva Ciudad Frontera, en donde del 7 al 15 de Marzo, y gracias al patrocinio del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, se estarán celebrado el campeonato nacional de beisbol 15-16 años categoría pesada "Frontera para Todos", y en donde ya están registradas 20 selecciones del interior del País, ayer hable con el C. P, Sebastián Pinales Avila, jefe de región V, de la Asociación de ligas Infantiles y juveniles de beisbol de la República Mexicana, me comento que la tropa de Coahuila (Frontera), será dirigida por el Sanbonense Antonio Fraire, este tendrá como couchs a Luis "Guicho" Salazar hombre con vasta experiencia y por el ex lanzador estelar de los acereros de Monclova Adrián Ramírez, timonel de equipos de Piedras Negras y Morelos.



EN SELECCIONES DE beisbol de ligas Tarahumara de Chihuahua, Liga Apaches y liga talentos, vienen managers de la Liga Estatal de Chihuahua, para buscar talentos y llevarlos a sus equipos, para la temporada que inicia en el mes de abril, pero cuidado con las ligas Muralla y liga Quintero de Mazatlán, que ya están practicando desde este lunes pasado, viene por el campeonato nacional y después disfrutar del mundial, por eso le informo a Antonio Fraire manager de la selección Coahuila (Frontera), ya comience a integrar la selección con sus entrenamientos, si esos chamaquitos, que estuvieron en la liga Ranchera, y quieren cobrar, déjelos a un lado, tanto Monclova, como Frontera, Piedras Negras y hasta Saltillo, tiene buenos elementos que pueden venir a reforzar a Ciudad Frontera.

DESDE Phoenix Arizona, se reporta mi amigo Alberto Guadarrama, informando que Alexis Wilson produjo las dos carreras con las que la Selección Mexicana de Beisbol venció 2-1 a Gran Bretaña para apuntarse su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, México anoto la carrera de la quiniela en el segundo capítulo. Alexis Wilson dio sencillo productor que remolcó a Isaac Paredes, previamente en los senderos con hit al jardín izquierdo, el abridor mexicano, Taijuan Walker, dictó cátedra en la lomita, en cuatro episodios, sólo recibió un imparable y pasó por los strikes a ocho británicos., los 8 ponches que se acreditó Walker representan un récord para un lanzador mexicano en la historia del Clásico Mundial y se coloca en la cuarta posición de todos los tiempos, por detrás de José de León (10 ponches en 2023), Ubaldo Jiménez (10 ponches en 2009) y Kenta Maeda (9 ponches en 2013).

DE SALTILLO, reporta el compañero Fernando Martín Sánchez, que el cubano Henry Urrutia reportó a la pretemporada de Saraperos en el segundo día de entrenamientos, tras un 2022 lleno de éxitos al coronarse campeón de bateo en Liga Mexicana de Beisbol y en la Liga Invernal de República Dominicana, a su llegada Urrutia comento, "Estaba planeado que llegara el miércoles pero no aguanté y llegué antes", estoy muy contento de estar aquí otra vez, de seguir formando parte de esta organización, ya que le tengo mucho cariño a esta ciudad y a esta afición, tras conseguir el título de bateo del circuito veraniego la campaña pasada con porcentaje de .420, Henry Urrutia tiene ahora en mente ganar un anillo de campeón con la novena saltillense.