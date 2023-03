RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... "ME siento pero bien contento Ramiro, con el trabajo realizado por mi pupilo Giovanni Gallegos", me dice el buscador de talentos de MLB, nativo de Monclova Leo Gómez, creo que este año del 2023 será el mejor para Gallegos, pues llegará con Rojos de Cincinnati, en donde recibirá una bolsa de cerca de 20 millones de dólares, "todavía cuenta con un tremendo brazo Ramiro" ya lo viste lanzar ante Puerto Rico, lo hizo bastante bien, me dice Leo Gómez el avecinado de la colonia el Pueblo de Monclova, Gallegos, de 32 años de edad, lanzó por los Cerveceros del 2007 al 2014. Posteriormente se trasladó a la Liga Americana, donde tiró con Rangers de Texas, Orioles de Baltimore y Marineros de Seattle.



TODAVÍA cuenta con estupendo repertorio de lanzamientos Ramiro y gran velocidad, me dice Leo Gómez, por eso pronostico una campaña llena de éxitos en este 2023 para Giovanni Gallegos, en sus 11 temporadas como ligamayorista, su marca es de 113-93 con promedio de carreras limpias de 3.93 en 1,722.1 innings de labor, aquí este récord, yo recuerdo cuando el nativo de ciudad Obregón Sonora, sorprendió a todo México, cuando llegó al bullpen de los Cardinals de San Luis en 2019, fue en inicio de esa temporada, se escucharon muchos nombres, como grandes refuerzos para el bullpen, sin embargo, Giovanny Gallegos fue la más grata revelación en el relevo, en el 2020 se mantuvo como uno de los brazos más confiables, algo que confirmó en el 2021, hasta la fecha.

NI LA LLUVIA, MENOS EL FRÍO, detienen a la Ola de Acero de Monclova, en los fuertes entrenamientos que a diario realizan en el Coloso del Norte, nuestro equipo de la Furia Azul, por cierto el mánager nativo de Ponce en Puerto Rico Edwin Rodríguez, está al tanto de la sesión de bullpen, en donde ya vio como están los brazos de acero de Rolando Mora, Francisco Ríos, Deunte Heath y Ernesto Zaragoza, pero también checo muy de cerca la velocidad de Sebastián Kessay y Rubén Alaniz, hoy domingo, casi es un hecho suspendan la práctica, por el baja temperatura de 0 grados, ya después sabremos si regresan el lunes.

AUNQUE ustedes no lo crean es interesante el trabajo que realiza Edwin Rodríguez, con todo el conjunto, sabe que vamos a celebrar los 50 años del inolvidable equipo de casa Acereros de Monclova, por eso su preocupación de tener un equipo bien fortalecido, debe de ser un debut de éxito del estratega ponceño en ese LMB, como lo hizo Edwin Rodríguez, cuando dirigió en las Grandes Ligas a (Marlins de Florida, 2010), y condujo a la novena boricua a los subcampeonatos en los Clásicos Mundiales de Béisbol en el 2013 y 2017.