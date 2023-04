RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS... EN Campeonato nacional de beisbol categoría 17-18 años, que se esta celebrando en la Sultana del Norte, la selección de liga José Rodríguez Castillo, buscaba superar ayer a liga Oraba y hoy a la liga Yucateca, para lograr pasar a la siguiente ronda, los chamacos que están dando todo en el terreno de juego son, Olaf Zacarías, Manuel Leija, Gustavo Jasso, Brayan Macías y Johan Serrano, claro que los demás están aportando todo su espíritu de acero, por lograr el campeonato, pero cuidado en su esta liga Pony de Nuevo León, Lubis de Saltillo, y también Buhitos, la situación no es fácil, pero se tiene que hacer el esfuerzo.

AQUÍ EN FRONTERA, ya el C. P. Sebastián Pinales Ávila, ya afina todos los preparativos para el Campeonato Nacional de beisbol 15-16 años, que no lo quiso Monclova y que de inmediato el alcalde de Ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, dijo "quien me lo mando" y de ese lo tendremos toda la semana Santa, iniciando este viernes con la junta previa, el sábado continua con acto inaugural, a las 8 o 9 de la mañana en campo de beisbol Baltazar "Chacho" Fabela, por cierto para este noche llegan algunas avanzadas de Chihuahua y Hermosillo Sonora, pido a los cuerpos de Seguridad Pública, sean amables con el turismo que llega.

DESDE la blanca Mérida, , dicen que la afición vivió un martes lleno beisbol en el majestuoso Parque Kukulcán Alamo, donde los Leones de Yucatán cayeron en un cerrado encuentro 4-2 ante los Piratas de Campeche, en su primer encuentro de la Copa Maya del Spring Training 2023, aseguran que más 6 mil personas, estuvieron presentes en el parque de la serpiente emplumada, los melenudos tomaron la ventaja del juego, en la segunda entrada con duro bambinazo solitario de la "Bujía" Cristhian Adames, quien anotó la carrera de la quiniela, después en la tercera con el "Mocoro" Walter Ibarra en la tercera colchoneta, José el "Cafecito" Martínez sacó elevado de sacrificio al jardín derecho, para registrar la segunda carrera del encuentro.

AYER ME buscaba Isidro Tijerina y el "coyote" Mario Peña, me invitaban al velorio de astro del cine nacional Andrés García, a Acapulco Guerrero, "Ramiro vamos a lograr semana santa, y ya nos pusimos de acuerdo, para realizar el viaje", me dijo el distinguido beisbolista de antaño Isidro Tijerina, por eso te hacemos la invitación, me dijeron, que interés de ir hasta alla muchachos, es que de Andrés aprendimos mucho, no les creí, pero supe que el popular "Chanoc", tuvo como 800 amigas, y estos no creo que conozcan ni las "migas", esos si grandes deportistas.

PAOLA Ríos corresponsal del equipo Aguila de Veracruz estuvo en estadio "Hermanos Serdán" de Puebla, y comento que con ataques en la cuarta y quinta entrada, que incluyó dos jonrones de Alejandro Mejía, Pericos venció por pizarra de 7-6, el Águila de Veracruz abrió la pizarra en la primera entrada, Alexi Amarista atizó imparable al central y remolcó a Gustavo Núñez, quien se envasó con imparable y se robó segunda y tercera, 1-0, con dos tercios fuera, Jesús "Cacao" Valdez dio línea de hit al central y en los spikes de Amarista, entró la segunda carrera de los jarochos, 2-0 la pizarra.