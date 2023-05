RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS... ANOCHE retumbo el coloso del Norte, llegaron los líder de la zona norte, Tecolotes de los dos laredos, tienen record de 6-2, pero cuidado con la Furia Azul, la novena que dirige el chamaco de Puerto Rico, Edwin Rodríguez, regresaron bien motivados de Torreón, tras haber ganado la serie a los Algodoneros de Unión Laguna, en verdad que Tecolotes, al mando de Félix Fermín, tienen buen arranque de temporada, como lo tuvieron el año pasado, que se sostuvieron en el liderato durante la primera vuelta, anoche el chamaco de Monclova Francisco "látigo" Ríos, esperaba cortar el vuelo de Tecolotes, pero cuidado con laredo, ya que cuentan con una artillería de miedo, para hoy miércoles va Wilmer Ríos y el jueves Héctor Santiago, ¡hay que ir a apoyar, a la Furia Azul!.

DESPUES de perder la seria ante Acereros de Monclova, informan que el infielder neerlandés Didi Gregorius se suma al roster de los Algodoneros del Unión Laguna para esta Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, dicen que Gregorius nació el 18 de febrero de 1990 en Ámsterdam, Países Bajos. Mide 1.90 m de estatura y pesa 92 kilogramos. Batea con perfil zurdo y lanza con el brazo derecho. Cuenta con 11 años de experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas, Didi debutó en la MLB en el año 2012 jugando para los Rojos de Cincinnati, luego pasó a los Diamantes de Arizona por dos temporadas y fue en el 2015 cuando llegó a los Yankees de Nueva York, donde jugó por 5 campañas. Sus últimos tres años en el "big show" fueron vistiendo la camisola de los Filis de Filadelfia, con quienes participó hasta el año pasado.

LOS QUE están sorprendiendo en la zona Sur, son piratas de Campeche, el domingo Cristian Navarro se vistió de héroe al dar de hit en la entrada 14 y rompió el empate a cuatro carreras y los Piratas de Campeche vencieron 5-4 a los Bravos de León en el tercero y último cotejo de la serie, los filibusteros ganaron dos de sus tres cotejos con la novena del bajío mexicano, después de dos outs en la parte baja de la entrada 14 el primero en el line up, el venezolano Carlos Tocci dio un doble por el jardín central y seguidamente Cristian Navarro dio de hit al izquierdo ante Martín Buitimea, el octavo lanzador que utilizaron los Bravos, de esta manera se decidía el encuentro a favor de los peninsulares.

DISCULPAS, ando un poco desubicado, pero apóyenme con sus resultados, ayer me comentaron que Carboneros de Nava dividió triunfo con Bravos de Sabinas, si saben algo más, me lo comunican por mi whassap 866 209 03 18...en liga recreativa de beisbol de 50 años, ya están listos los dos finalistas que van por el trofeo de campeones Bravos de Baldemar Espinoza y Tecolotes de Castaños, que dirige Sergio Quintero, son dos equipos que cuentan con jugadores de gran experiencia, hasta el momento no me han dicho, en donde van a jugar, pero puede ser en el parque Ferrocarrilero, para darle a ganar algo de $$$, a los sufridos quinieleros, nomás reporte cada uno a los dos equipos, unos 3mil pesos, para que hagan su convivio.