RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... POR MAL momento continúa pasado nuestro equipo de la Furia Azul, para mí no hay culpables, pues no se han dado, los objetivos de triunfo que la noble afición espera de ellos, yo con más de 35 años, escribiendo beisbol del equipo de casa, bueno este año no participo, por motivos de salud, tengo la confianza que nuestros Acereros va a repuntar, tienen récord de 7-9, recuerden que se juega la serie cinco, y de aquí en delante debe de haber excelentes resultados, ojalá y que Yermin Mercedes ya demuestra porque es el cuarto bateador de la Ola de Acero, que hagan el 1-2.3 con Juan Pérez y Rodolfo Amador, de antemano que vemos con entusiasmo, como se deslizan en el terreno, de juego, claro que son profesionales del beisbol, pero ahora en estos momentos, no los quieres ni recordar.

ESTE DOMINGO 14 de mayo, juegan quinta serie en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, los Mets de Cloete reciben en el parque "Chalayo González" a Tuzos de Palaú, en parque de sabinas David Yutani, los Bravos tiene la vista de Agricultores de Morelos, los Barreteros Azules de Barroterán reciben en Sección 175 a Halcones del CEUC Monclova y Lobos de Allende en Parque Deportivo de Allende reciben a Carboneros de Nava, hasta el momento el Ingeniero Alfredo De la Cruz.

EN NÚMEROS de LBNC en ganados y perdidos tenemos a Armando Huerta de Agricultores de Morelos y Ángel Villa de Barroterán ambos con 2-0. En carreras limpias admitidas Adolfo Muñoz de Lobos 0.00, en chocolates recetados Junio Novoa de Tuzos de Palaú, en lo que corresponde al bateo hasta la cuarta serie, el líder lo es Francisco Noel Pérez de Mets de Cloete con .600, en circuito de vuelta entera empatados con 2 para la calle Jorge Morales de Mets Cloete, Rogelio Noris de Bravos de Sabinas, Francisco Noel Pérez de Mets y Lisban Correa de Halcones del CEUC.

EN PUEBLA Drew Stankiewicz tuvo una noche perfecta al irse de 5-5 con tres carreras producidas y Kelvin Gutiérrez tuvo un debut redondo al fabricar tres anotaciones, todo esto respaldó el trabajo monticular de Gabriel Ynoa, para llevar al triunfo a los Pericos de Puebla por pizarra de 10-4 sobre El Águila de Veracruz, en el primer juego de la serie celebrado en estadio "Hermanos Serdán" , los locales atacó de inmediato al pitcheo visitante, al producir tres carreras en el primer inning; la carrera de la quiniela fue producto del pasaporte con la casa llena que recibió Peter O´Brien, posteriormente apareció el dominicano Kelvin Gutiérrez con hit al central para impulsar dos más, todo esto ante el pitcheo de David Reyes.

YA ME lo había comentado aficionados regios, los Sultanes de Monterrey madrugaron y en el primer episodio fabricaron cinco carreras para vencer 10-4 a los Piratas de Campeche, en el juego 16 de la campaña de 90 programados en el calendario 2023 de la LMB, el zurdo bajacaliforniano Héctor Villalobos(1-2) cargó con el revés solo pudo retirar un out y permitió el ramillete de cinco anotaciones, por Monterrey subió a la lomita José Miranda, cuando ya estaba apuntado en el line up inicial el venezolano Nivaldo Rodríguez, el novel Miranda trabajó dos entradas, misma cifra de Miguel Aguilar y Alexis Vera y con una entrada: Norman Elenes, Carlos Morales el ganador y Cristian Castillo.