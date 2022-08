BUENOS DÍAS... ANTES DE iniciar mi acostumbrada columna, me uno a la pena que embarga a la familia Pérez Quintana, por el sentido deceso del grandioso beisbolista de todos los tiempos, mi amigo y ex compañero de trabajo en AHMSA Baldomero Pérez Quintana, mejor conocido como Merin Pérez, fue la noche de este miércoles, cuando me dan a conocer esta trágica noticia, apenas hace un mes Merin, me comentó, cuando vayas a Castaños a visitar a la "Bruja" Pablo Guel, me dice, yo te llevo, tengo mucho que platicar con él, desde aquel par de campeonato que tuvimos con los Aztecas, y después el viaje al Nacional de Beisbol a La Paz Baja California, fue algo inolvidable, me comentó, pero el deseo de Merin, se quedó en el aire, ya que nuestro Padre Dios, requirió su presencia en el Palacio Celestial, lo más grande y maravilloso, es que Baldomero Pérez, deja un legado enorme, como padre de familia y como brillante beisbolista, un cañonero de respeto, que en su momento, también fue invitado por los Bravos de Atlanta, situación que no pudo hacer realidad, ¡es que antes nuestros padres, nos cuidaban mucho! Y por esta razón no contó con su permiso.

POR ESTE conducto su servidor envía, condolencias a la familia de Baldomero Pérez, así mismo los directivos, y representantes de las Ligas de Beisbol Recreativas de 50 y 60 años, peloteros, se unen al duelo que embarga a la dinastía, por este lamentable hecho, Merin, por decirlo casi fue un hermano de todos los beisbolistas de la región ya que a todos los trató con respeto, amigos de Taller Eléctrico, Carlos Akessler, José Polendo, Chol Rodríguez, Chavín Rivera, José Delgado, Tomás Martell Torres y otros compañeros más, se unen al duelo, deseando el eterno descanso para el gran amigo que se fue Baldomero Pérez Quintana.

ESTO NO termina, hasta que no se acaba, ayer tarde la Tropa de Acero, salió a Monterrey y de ahí a Tijuana, hoy viernes con Eduardo Vera, en el montículo, los Acereros de Monclova, esperan dar la estocada semifinal a los Toros de Tijuana, y el sábado culminar con la faena como esta hablado, será a las 21:35 horas cuando inicié este sexto encuentro de la serie de la Zona Norte, hasta que no caiga el Out 27 sabremos quien ganó, aunque todavía ayer en la mañana los cañoneros de la Furia Azul tuvieron sección especial y van decididos todos a pegarle sólido a Humberto Mejía lanzador de Toros, ahora el "Coyote" Matías Carrillo, debe de ser muy cuidadoso al momento de mandar, señales, pues "un mundo nos vigila" y de eso no se han dado cuenta.

EN ZONA Sur ya los Diablos Rojos de México despacharon sin pena de gloria a los Pericos de Puebla, al ganar el cuarto juego de la serie con pizarra de 15 carreras a 5, efectivo bateo de Juan Carlos Gamboa, en otro frente los Ramón Bramasco disparó cuadrangular de par de zapazos que le dio la primera victoria a los Tigres de Quintana Roo ante Leones de Yucatán con pizarra de 6 carreras a 4, de esta forma alargar la serie a un quinto y sexto juego si se necesita.