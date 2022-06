BUENOS DÍAS… AYER en la ciudad de Monterrey, hicieron acto de presencia los campeones estatales de la Copa Telmex 2022, Liga Ribereña de Monclova, novena que el 7 de junio en la ciudad de Saltillo, derrotó en la final a Charros y con ello clasificó a este campeonato nacional que inició ayer, este campeonato se inauguró la noche del lunes en Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, no estuvo presente el director de ligas Pequeñas en México y Monterrey Ingeniero José Maíz García, por motivos de salud, pero envió mensaje a todos los presentes, la Liga Ribereña tenía compromiso ante Sonora a las 10:30 de la mañana, ganaron con pizarra de 7-1, después a las 16:30 iban ante el representante de la Liga ABIJ, espero le haya ido bien, en esta primera etapa.

PARA HOY miércoles Ribereña enfrentará a Oaxaca a las 10:30 de la mañana, y el jueves 30 ante Aguascalientes, no dicen el horario, para el viernes otros juegos, de ahí salen los equipos que van a la ronda de semifinales del sábado, en este campeonato Copa Telmex 2022 de 11-12 años que se está celebrando en Monterrey, están presentes delegaciones de Oaxaca, Sonora, ABIJ, Coahuila, Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Campeche, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Laguna y Querétaro, voy a estar al tanto por si me pasan información, lo bueno que la llevo bien con las madres de familia, de los niños que están jugando, y confío en que me sigan pasando resultado, ahí debería estar Ariel Flores, es a quien debe de interesar el resultado de los Pequeños Gigantes del beisbol del mañana.

NI MODO Sergio Romo se queda en el beisbol de Grandes Liga ahora con Blue Jays de Toronto Canada, Romo después de haber sido dejado en libertad por Seattle Mariners, amarró contrato con los Blue Jays, lo importante que Acereros de Monclova , su bullpen está tomando forma y pues que se quede “el Mechón” en el mejor beisbol del mundo, Romo llega en su momento a Blue Jays, ya que tiene lesionados a sus lanzadores Yimi García, Julián Merryweather, Trevor Richards, Tayler Saucedo y Andrew Vásquez, quienes se habían combinado para 90 apariciones en lo que va de la temporada. Romo, de 39 años, tuvo un paso complicado con los Mariners antes de ser designado para asignación a Ligas Menores.

LE SIGUEN lloviendo felicitaciones al chamaco Elmer Zamora, jugador de los Rangers de Sabinas Coahuila, ya que fue el campeón lanzador de la Copa de Beisbol Mazatlán 2022, en la categoría 2014 y 2015, por cierto, allá andaban los Llaneros de la Academia de Beisbol “Javier Esquivel Ríos” que ganaron 2 juegos y perdieron dos.

YA ESTÁ preparando Hugo Elike Delgado las maletas de él y del “Rojo” para viajar, a Reynosa Tamaulipas, al campeonato nacional de Beisbol de Williamsport en 5-6 años, título que lograron hace una semana, con ellos también viajará el seleccionado de Sabinas Coahuila, sub campeón del Torneo de le Región 3, este campeonato es del 23 al 30 de julio.