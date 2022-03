BUENOS DÍAS... AYER ME comunicó Horacio Zertuche, el sentido deceso del benefactor del beisbol de la vecina población de ciudad Frontera, me refiero a Francisco "Pancho" Elizondo González, fue tío del Primo Elizondo, aquel famoso receptor que brilló, en los diamantes de esta Región Centro de Coahuila, el deceso de "Pancho" fue en la madrugada de ayer en Dallas Texas, lugar en donde tenía su residencia, "Ramiro fue un benefactor de los habitantes de ciudad Frontera", me dijo la mañana de ayer Lacho Zertuche, en diciembre remolcaba una traila, con sillas de ruedas, muletas o todo lo que sirviera al DIF, a algunos peloteros les regaló guantes y otros utensilios más para el beisbol, ¡descanse en paz!.

PERO TAMBIÉN Horacio Zertuche, anda bien feliz, resultado que le contaron por ahí que uno de sus Rieleritos llamado Alexander Vargas, puede ser propiedad de los organización de Acereros de Monclova, el chamaco tiene talento, gran velocidad y buen brazo, ya lo demostró en el pasado Campeonato Estatal de Beisbol de los Juegos CONADE, otro de los pupilos de Lacho es el chamaco de Sacramento Jonathán Ovalle, que fue invitado por Sergio Attwell para pertenecer a las filas de la Furia Azul, ahora no anda equivocado el director de las academias de desarrollo y lo felicitó, porque sabe que en esta región de Coahuila, los niños tienen hambre de jugar beisbol profesional.

Y EN Colonia Obrera, continúan promotores del deporte, apoyando al Licenciado en Educación Física y gran corredor en los años 70´s Eugenio Martínez Garza, en el juego del recuerdo en la categoría Master, que ser en honor y en vida de Alfredo "Chivo" Arroyo, creo que este evento es de suma importancia, ya que estarán presentes como invitados especiales, aquellos jugadores que en cinco años consecutivos hicieron campeón al equipo de futbol de Aceración en AHMSA Uno. Tremendos goleadores como Jesús "La Turra" Contreras, Meche Ortiz, Marco Alfonso Orozco, y en la portería en donde no pasas ni el aire, estaba el "Buitre" Reynaldo López.

MUY atractivos se ven los Mini Camp, de varias organizaciones del Beisbol Mexicano de Verano, pues a diario llegan peloteros extranjeros para unirse a los entrenamientos, como en el caso de los Generales de Durango, hacia donde quiere llegar los extranjeros y jugadores de campo, Héctor Gómez (PC), Aneury Tavárez (JI) y Alberth Martínez (JD), como lanzadores foráneos están Wendolyn Bautista (PD), Joel Inoa (PD), José José (PZ) y Enderson Franco (PD), entre los novatos que estuvieron en el Campamento 2021 se ganaron el derecho de estar entre los invitados: Alejandro Rivera ©, Luis Gerardo Ávila (C), Víctor Manuel Márquez (PC), José Ramón Valdés (2B), Edisson Valle (JI), Fernando Bernal (PZ) y Lauro Orozco (PD).

AQUÍ EN Acereros de Monclova, los aficionados felices con el regreso del cañonero Addison Russell, este chamaco dejó un excelente sabor de boca, a los cientos de aficionados que a diario acuden al Coloso del Norte, su participación en el 2016 con los Cachorros de Chicago, fue uno de los protagonistas para hacerlos campeones después de 107 años de participar en el circuito.