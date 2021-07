Big Sexy Bartolo Colón con fortalecido brazo de lanzar

Opinión

BUENOS DÍAS.... NO HAY novedad, el Big Sexy Bartolo Colón, una vez más volvió a demostrar que todavía cuenta con fortalecido brazo de lanzar, apagó la artillería de los Generales, los dejó en 4 hits en siete episodio una carrera, para adjudicarse la sexta victoria en su cuenta, y ser el número uno en juegos ganados y líder en inning picheados, el lanzador de República Dominicana, todavía tiene de 4 o 5 años para seguir triunfando en el deporte rey, con este acierto Acereros de Monclova, llega a la tercera posición en el standing de la Zona Norte, consideró que ese lugar, hay que cuidarlo, no hay prisa de esta en el liderato, ya que como quiera Pat Listach, con su gente, continúa llenando los estadios de este circuito.

BATAZO de vuelta entera del dominicano Félix Pie, otros indiscutibles del cubano Daniel Carbonell y Gerson Manzanillo, fueron importantes para respaldar concierto de picheo del monclovense Daniel "Pato" Flores, (1-2) quien en seis episodios y seis hits le dio la victoria a los Piratas de Campeche ante Guerreros de Oaxaca con pizarra de 11 carreras a 3, el hijo de Jr. Flores médico del IMSS, lució enorme control y lanzamientos rompientes para dos chocolates, el "Pato" Flores, cuenta con juventud y fortaleza en su brazo, ahora con los filibusteros, tiene que cubrirse de gloria en este 2021.

YA SALIÓ en forma excelente de su cirugía, la "Perica" Juan Manuel Hernández, el recio receptor de equipos en Liga Recreativa, con la bendición de Dios y las plegarias de sus familiares y amigos, ¡logró superar el reto!, YO todavía no me explico, Juan Manuel navego desde hace dos años por todo el interior del país, junto a su familia, visitando Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Houston y Dallas Texas, y vino a perder en su natal Monclova, un cafre de esos que andan locos por el sector Oriente, no hizo alto y se impactó con el automóvil de la "Perica", que salía de Gutiérrez Hipódromo, hacia donde fue a comprar carne para asar, voy a estar al pendiente de cómo evoluciona su salud.

EN UNIDAD Deportiva Nora Leticia Rocha, ya abrió este martes el licenciado Álvaro Eugenio Martínez, las clínicas deportivas, lo interesante que tiene el atletismo y los resultado que dan los atletas participantes, por cierto quien ayer se reportó a este redacción fue el "Charro" Guerrero, me dijo que el domingo 25 de julio, en San Buenaventura, estará el Club Chú Ani Sorachi, organizando Runner Kids, en categoría Varonil y Femenil, de 2 hasta 13 años, el evento inicia a las 7:30 de la mañana, será en la Unidad Deportiva de San Buena, el costo de inscripción es de 10 pesos, son distancias de 20 hasta 400 metros.

YA PREPARA MALETAS para viajar al MR. Frontera a realizar en Nuevo Laredo Texas este domingo, el hombre de acero de Monclova Emilio García Hernández, voy bien preparado, recientemente Emilio conquistó el sitio de honor en el evento de Mister Copa Carbonífera realizado el domingo en Nueva Rosita Coahuila, alguien me comentó que hubiera logrado traer un tercer sitio, en otra competencia, pero los jueces, se ilusionaron con otro cuerpazo, en fin algo es algo.