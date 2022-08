BUENOS DÍAS... DESDE LA ciudad de los rascacielos me llegó esta grata noticia, de que los gigantes de las artes marciales de nuestro país, subieron al podio de los campeones absolutos en el Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, al lograr un total de 29 preseas, de esa 11 de Oro, 5 de Plata y 13 de bronce, arriba de Brasil y de Estados unidos que tuvo 7 de oro, en la delegación de México, destacaron con las medallas 4 alumnos de Medina Champions Clubs, siendo ellos Isaac Muñoz, Ana Valeria Muñoz, Valentina Garza y Germán Almiñana, todos ellos aportaron lo mejor, para subir a la cima de los triunfadores, merece un grandiosa felicitación todos ellos y claro su maestro el entrenador nacional Armando Medina Arzola.

NO TUVIERON tiempo los representantes de equipos que están en Play Off de Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años de enviar su resultado, ayer me preguntaban jugadores de otros equipos que si sabía cómo había quedado el duelo de Tecolotes de Castaños y Rancheros de Castaños, ellos jugadores en el Centro Cívico, y para allá no llega el cartero ni señal de internet, por eso no lo dieron a conocer, y por telégrafo, pues ya no hay, en otro duelo estaban Tuzos ante Tecolotes de Nadadores, pero tampoco hubo ninguna novedad, ojalá y esta mañana informen.

EN LIGA DE beisbol del Norte de Coahuila Bravos de Sabinas, le hicieron la travesura a Halcones Universitarios del CEUC, al ganar 8 carreras a 6, mientras que en el segundo quedaron con marcador de 6-3 de esta forma, sacar boleto para la final de campeonato que Bravos, va a decidir ante los Mineros de Nueva Rosita, hasta antes de iniciar el segundo encuentro dominical los aficionados presentes en el parque infantil, nunca pensaron que Bravos de Sabinas, dejaría en la orilla a los súper líder de la competencia, así es el rey de los deportes, una cajita de sorpresas, los Mineros también hicieron otro tanto con Agricultores de Morales, que dejaron fuera de la competencia a Mets de la Sección 29 de ciudad Frontera.

EL ALCALDE de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, le dijo a la atleta de ciudad Frontera, Emilia Macías Rodríguez, "chamaca cuenta con todo mi apoyo, usted eche ganas a esta disciplina y voy a estar en su lado", Emilia al igual que el chamaco de Monclova Ulises Loza Cruz, ya regresarán al club de atletismo de alto rendimiento que Rodolfo Gómez tiene en México, no con Federación, Rodolfo trabaja solo, puliendo a nuevos prospectos y puede que en los últimos meses del año, los lleve a Perú, a una competencia.

MAÑANA EN este diario La Voz de Monclova, daré a conocer la gira que hace el hombre de acero Emilio García Hernández, ya se prepara para asistir en este mes que viene a la ciudad de México, ya tiene boleto, porque estuvo presente en eventos selectivos juveniles y veteranos que le dieron ese pase al clásico 70 Mr. México 2022, evento que reúne a la crema y nata de los mejor del país, en este deporte que con 70 años continúa haciendo historia.