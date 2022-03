BUENOS DÍAS... DIVINA JUSTICIA, parece ser que el beisbol le va a regalar mucho de lo que ha aportado a José ¨Chapito" Amador, pues me llegó la noticia de que el Club Águilas de Mexicali presentó de manera oficial, la llegada de José Amador como nuevo Gerente Deportivo, a partir de la Temporada 2022-2023 en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, eso lo realizó el presidente del club C. P. Alberto Murillo Rogers, en conferencia de prensa realizada este martes 29 de marzo en el diamante de El Nido, el nativo de Mexicali Baja California, estuvo 21 temporadas como jugador activo.

DICEN que el Chapo Amador, debutó en Liga Invernal, en el año 2005-2006 con Mayos de Navojoa, además tuvo un pasó por Hermosillo, Jalisco y Monterrey, en su amplia trayectoria defendió el plumaje águila por primera ocasión en la Temporada 2009-2010, y regresó para retirarse en el equipo de la ciudad que lo vio nacer, en la campaña 2021-2022, consagrándose como uno de los mejores y más respetados peloteros en la historia del beisbol mexicano, en Monclova con Acereros, fue ídolo de la afición, ya después lo cedieron a Monterrey y posteriormente lo dejaron libre.

DE ACUERDO a un comentario, este domingo arranca a las 11:30 la Liga de Futbol Asociado de Castaños, Tony Lara, informó que había mucho adelanto en este circuito, los equipos ya están confirmados solamente falta saber en qué grupos van a quedar, aunque podemos contar el regreso de los campeones Lazzer de Jesús Terrez, Águilas del mismo Tony Lara, los Nopaleros, La Cuadra, Halcones, Rayos, Grupo FOX, Bélgica, Arsenal, ya veremos qué información nos presenta la directiva, y darla a conocer de inmediato, también ya se avecina el campeonato del futbol COPA TELMEX, las eliminatorias municipales, que serán en Monclova, Frontera y Castaños, para sacar el representante de la Región Centro, del Norte Cinco Manantiales, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

CLARO, alguien tenía que ponerle el cascabel al gato, ahora resulta que mi compadre Javier Esquivel Ríos y Rosemberg Falcón, presidente y coordinador deportivo del club de beisbol Sultanes, presentaron este lunes un oficio al presidente de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, Daniel Segoviano, solicitan un informe de tesorería de los años 2018-2019, ya que no hubo informes de liga, dicen "mi club ha pagado todas las categorías y solicitamos, como agremiados un informe, claro se sabe que todos los presidentes de clubs y mánager están trabajando en bien del prestigiado circuito y de los pequeños Gigantes del beisbol del mañana.

RECUERDEN que la motivación de un trofeo, es importante para los niños, ¿A quién le preguntaron, para entregar reconocimientos? Esos que acaban de entregar dice el escrito, en lo particular presiento que al Ingeniero Daniel Segoviano, lo están manejando, por eso está cayendo en errores, ahora como lo pide el club Sultanes, deben de entregar un informe, de lo que está haciendo, o sea Holman Salas Loera, debe de decirle al Segoviano, aquí esta lo que me dejó Manuel Cantú, y aquí está lo que tú me diste, ojalá y que los demás directivos de equipos también defiendan su derecho.