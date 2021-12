BUENOS DÍAS... ESTA mañana salen los campeones master de la selección Coahuila, al campeonato nacional que inicia mañana en Cadereyta Nuevo León, según informaron algunos jugadores de este representativo de la Liga Recreativa de Béisbol de 50 Años, el estratega de la escuadra Armando Rodríguez y su coach Juan Manuel Aguilar, llevan una verdadero trabuco, considero que va a dar la pelea, a los 12 equipos de diferentes estados que estarán presentes, el picheo se ve sólido con Armando Villarreal, Baldemar Díaz, Felipe y Gilberto Mena, así como el "Látigo" Francisco Ríos, pero también cuentan con bateadores de poder entre ellos Álvaro García, Reginaldo Sánchez, Jesús Reyna, Santos Vázquez, Félix Romero y Sergio Rangel, entre otros, voy a estar al pendiente para que me envíen los resultados.

Y SIGUEN los encuentros de Play Off en la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, los Acereros ya despacharon a descansar a los Halcones y el otro frente Rieleros A, ya le pegó a sus hermanos en el primero de Play Off, hoy viernes es día de mi descanso, pero hay juegos de Play Off en la categoría 11-12 años, los Diablos reciben en el Gálata a Gigantes a las dos de la tarde, en el Rogelio Montemayor Rieleros estarán ante los Gigantes, también hoy viernes en Xochipilli Uno, Acereros se verá las caras ante los Sultanes, hoy viernes en la categoría 7-8 años hay semifinal de Play Off entre los equipos Acereros Jr, que reciben a Rangers.

PARA Mañana sábado, en la Liga de Futbol Master City, inician los juegos de cuartos de final, en el grupo A enfrentará Internacional A, al Club Deportivo Miravalle en cancha del Azteca a las 4 de la tarde, con ese mismo horario en la cancha dela Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, estarán disputando el pase a la siguiente ronda Colonia Americana y Amigos de Jasiel, en los que corresponde a la categoría B en campo de COPSA uno enfrentarán Leones del Río ante Tecni Techos, en campo de la Asturias, Aceros Monclova reciben a colonia Borja, por último en categoría C, van Gallos Sector Sur ante Ángeles Borja en cancha de la Obrera a las 4:00, Miravalle contra Abogados en cancha de Estancias, Polonia rival de Independiente de Monclova y Real San Buena contra Tigres Jr.

NO PASA nada, todo está en regla, dice Rob Manfred comisionado del beisbol de Grandes Ligas, según comentó ya se hizo el cierre patronal, con los peloteros, según un informe, por primera vez en 26 años (desde 1994-95), la liga se encuentra sin la puesta en vigencia de un Convenio Colectivo Laboral (CBA), luego de que el Sindicato de Jugadores (MLBPA por sus siglas en inglés) y los Dueños de Equipos de Grandes Ligas no logran un acuerdo que mantenga la paz laboral en la liga, ese problema ya se veía venir, pero todo tiene solución.

LLEGARON los primeros registros para el Carnaval Atlético infantil que el Nin Martínez, está coordinando el domingo 12 de diciembre para venerar a la Virgen de Guadalupe, en bulevares de colonia Obrera Norte, habrá piñatas y bolsitas para los niños participantes.