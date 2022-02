BUENOS DÍAS... ESTE domingo inician Play Off en el Grupo Uno, de Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, ayer me habló Juan Antonio "Chato" Cárdenas, timonel de los Aztecas de Estancias, para informar que el juego que tenía programado realizar ante Águilas en Tanis Siller, se regresan al parque Rogelio Montemayor, claro que está mejor pues estará cerrado, para mayor seguridad de sus jugadores, en este Grupo Uno los Rojos de Laminadora en Caliente estarán esperando en Campo Dos y Medio de AHMSA a los poderosos Rancheros de Estancias.

EL QUE reportó ayer a La Voz de Monclova, es el Licenciado en Educación física, Eugenio Martínez Garza, me dijo que al lado de un grupo de deportistas, ya hace los preparativos de un Juego de Futbol Master del recuerdo, en honor de Alfredo Arroyo González, mejor conocido en el ámbito deportivo como el "Chivo Arroyo", que bueno que al Nin Martínez se lo estará haciendo en vida, ya están anotados por ahí el Totón Francisco Luna, Arturo Aguirre, el doctor Víctor Hugo Araiza, el Chamaco "Win" Morales y mucha raza más.

EN SACRAMENTO ayer pase por ahí, en mi natal continúa apoyando el deporte la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, ex alcaldesa de esta capital del cono, durante su periodo administrativo, elevó la cultura deportiva y cultural en mi natal, Luis Salazar, llevó el deporte hasta el extremo Elite, ojalá Andrea Ovalle se sacuda ese egoísmo, que no distinga colores, eso no le gusta al próximo gobernador de Coahuila, pues él YA me lo dijo. ¡Quiero multiplicar! Pues que les cuesta, todo sea por el deporte.

EN LA esquina caliente del beisbol de verano, me llega información, de los Diablos Rojos del México, los directivos le apuestan al talento mexicano élite oficializando y obtención de los derechos de retorno del slugger Roberto Ramos proveniente de los Tigres de Quintana Roo, Ramos, de 27 años, comenzó su carrera con los Rockies de Colorado y luego de maltratar al pitcheo rival que enfrentó en Menores se ganó una oportunidad en Asia con los LG Twins de Corea en 2020, en esa liga Ramos brilló con luz propia conectando 38 jonrones (cifra máxima para un mexicano en Corea) y remolcando 86 carreras en 117 juegos, exhibiendo además un soberbio OPS de .954.

YA NO quiere ser el patito feo los Cañeros de los Mochis en Beisbol del Pacífico, lo que esperan en este 2022-23 dejar ese maleficio, con la contratación como mánager del venezolano José Moreno, comentaron que tiene amplia experiencia dirigiendo en el sistema de Ligas Menores en Estados Unidos con varias organizaciones, como Rojos de Cincinnati, Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto y los antes llamados Indios (hoy Guardianes de Cleveland), su carrera en el beisbol de invierno se remonta al año 2007 cuando comenzó como coach de tercera base en la Liga Invernal de Venezuela con el equipo Cardenales de Lara, labor que realizó hasta el 2014, en los últimos tres años los Cañeros de los Mochis no han clasificado a Play Off.