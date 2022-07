BUENOS DÍAS... ESTE DOMINGO vuela rumbo a la ciudad de México, la nueva revelación del atletismo en Región Centro de Coahuila, me refiero al chamaco de 20 años de edad, nativo del Fraccionamiento Azteca, el medalla de Oro, en Sub-23 de los Juegos Nacionales de CONADE, ULISES ADRIÁN LOZA CRUZ, este joven, como cualquier otro, su sueño, es llegar a Juegos Olímpicos, y saben que, YO en lo particular, sé que lo va a lograr y más, porque será entrenado por el fabricante de atletas de alto rendimiento Rodolfo Gómez, se mostró muy confiado, en una entrevista que le realice, "No voy a echar a perder los 7 años que he estado practicando este deporte", me comentó el ex alumno de la Facultad de Ingeniería y Administración Ulises Loza, para ser Campeón Olímpico, o Campeón Panamericano o Centroamericano, se necesita mucho producto de gallina, y a este chamaco le sobran.

POR ESO le dijo su entrenador en Monclova Álvaro Eugenio Martínez, "Ulises mi ciclo contigo terminó, te enseñé lo que yo aprendí de mi padre Eugenio Martínez, y llegó el momento que vueles, como el "Cóndor" en busca de tu Sueño Dorado, claro que el mejor entrenador de talentos juveniles de la Región Centro de Coahuila, Licenciado Certificado por FMA y Comité Olímpico Mexicano Albariño, tuvo toda la razón, para que tenerlo retenido, si el muchacho sabe volar, y como el Ave Fénix, lo veremos regresar triunfador, de eso yo estoy completamente seguro.

DESDE la capital del cabrito, Monterrey Nuevo León, reportaron ayer que Aguascalientes, le estaba dando dolor de cabeza, a los seleccionados de Coahuila (Liga Ribereña), ambos equipos están en Campeonato Nacional de Beisbol 11-12 años de Copa TELMEX 2022, les hablo, si siempre jugaron y a las 5 de la tarde, me dijeron estamos empatados a siete carreras, ¿saben qué pasó?, Coahuila llevaba ventaja de 4 carreras y al final perdieron ante Aguascalientes y con ello, fueron eliminados de este torneo...

¿QUÉ PASÓ? ¡No lo sé!, pero el Club de futbol Pachuca, informó la tarde de ayer, que Alberto Alvarado Chávez, mejor conocido entre los futbolistas de la región como "El Pony" Alvarado, dejó de pertenecer a la estructura deportiva del Club Profesional, tanto como visor externo, como coordinador del Centro de Formación que dirigía, por tal motivo se deslindan de toda actividad realizada por dicha persona, la noticia la dieron a conocer algunos medios deportivos, ¡Desconozco que haya pasado!

EN SACRAMENTO la capital del cono, ya comenzó a funcionar la Escuela de Beisbol Infantil y Juvenil "Juan Salazar", coordinada por Guicho Salazar, este circuito va a tomar mucha fuerza, pues va a rescatar todo el talento de esta región, Luis Salazar cuenta con todo el apoyo de la mujer que continua patrocinado el deporte en todo Sacramento, Licenciada Yajaira Reyna Ramos, un legado que le dejó de herencia su señor padre Juan Reyna Ontiveros (+) y que en el 2023, al lado de un grupo político, ¡el bueno!, volverá a promover con toda su fuerza, el deporte en general en toda la región, de eso estoy completamente enterado, así que invitamos a padres de familia de Lamadrid, Nadadores, Cuatro Ciénegas, San Buena, la Cruz y Ejido 8 de Enero, alisten a sus hijos en esta Escuela de Beisbol "Juan Salazar".