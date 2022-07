BUENOS DÍAS... GRACIAS a Dios, ya estoy de regreso con ustedes, bendiciones para todos y cuídense, yo lo hice, pero una recta de 95 millas, me ponchó....

ANTES de iniciar mis comentarios deportivos, envío mi sentido pésame a la familia del Doctor Rolando Iruegas, por su sentido fallecimiento, mis respeto hasta el Palacio Celestial, en donde está mi apreciable amigo, me tocó estar en la lona, por ese maldito asesino invisible, y no me fue posible estar en su despedida, el Doctor Rolando Iruegas, distinguido padre de familia, lo conocí hace 50 años, cuando bajo la dirección del inolvidable Emilio "Milo" Martínez De la Rosa, volaba en los tableros en busca de los puntos necesarios para el triunfo de las selecciones de Monclova, en torneos municipales y estatales, su persona es reconocida por el Consejo Mundial de Boxeo, ya que por varios años y al lado del Doctor Eleazar Calderón De la Fuente y Tanis Medina, fueron los titulares de la Comisión de Box y Lucha Libre de Monclova, voy a dejar pasar unos días, para dar a conocer algo de la historia del Doctor Rolando Iruegas.

UN Día, me dice, Ramiro vamos a las Trincheras, para que le hagas un reportaje al Bobby Ruiz, dicen que por allá está al lado de su señora madre", y claro que fuimos hasta aquella sierra de San Buenaventura, en aquella fecha del 2009 o 10, encontraron un cuerpo a orillas del parque Ferrocarrilero, por ahí un colega, escribió, que había fallecido este gigante del cuadrilátero, aquí en este mismo periódico, mi director, me dio una aporreada, me dijo, "Que pasó Ramiro, se te escapó esta nota", usted cree que es verdad Licenciado, YO creo que sí, por esta razón me encaminé al Bar La Parrita, allá por calle Juárez, en donde vivía la dinastía de boxeadores, como el Gallito Ruiz, el Coloradito y me informaron que el Bobby dejó todo, por irse a la tierra que no vio nacer, y fue el Doctor Rolando Iruegas que me llevó y me trajo, con la exclusiva de la semana, Bobby Ruiz todavía vive, el año pasado, le brindaron un homenaje en Nadadores.

POR CIERTO ayer estuve en Sacramento, me invitaron al acto de inauguración de la primera Liga de Beisbol Infantil que lleva por nombre del icono del beisbol de esta región semidesértica "Juan Salazar Castañeda", un legado que ahora y a toda ley, van a defender con honestidad sus hijos, en realidad fue una mañana agradable, y para mí un gusto enorme haber estado al lado de otro grande promotor del deporte del beisbol y del boxeo profesional, Carlos Gutiérrez Recio, fue el Maestro de Ceremonias, que la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, llevó para poner en marcha este histórico circuito, que va a crecer, ya los dijo ayer el Licenciado Alejo Peña, por cierto ya me platicó, que por ahí le lanzaron amenazas de que los niños que llevan a jugar con Gallos, serán castigados, ¡Por Qué! No hay razón de ser, aquí en este circuito, no se paga nada, O ES eso lo que pelean, SI es así me dicen para ver que hacemos.