BUENOS DÍAS... ¡HAGAN sus apuestas señores, el juego va a comenzar!, hoy martes inicia el clásico de otoño, tomen lugar y tabla, hoy comienza la Serie Mundial de Beisbol de la gran Carpa, el lanzador dominicano, desde ayer tiene reposando su brazo zurdo, para subir al centro del diamante por Astros de Houston que reciben en su casa a los Bravos de Atlanta, es la primera vez que Valdez, lanza en un clásico de otoño, ayer como un niño recién nacido, sus instructores le cuidaban el brazo, dijeron que por Bravos de Atlanta estarán enfrentando a Charlie Murtón, este último ya conoce al conjunto de los Astros pues jugó con ellos en 2017 que fueron campeones, pero en este 2020, estuvo con los Rays de Tampa Bay que perdieron la final de campeonato, hoy veremos qué estrategia vaya a utilizar Dusty Baker, para lograr la victoria.

LOS LANZADORES de Acereros de Monclova, que participan en Liga Mexicana del Pacífico, están levantando bonos, como es el caso de Héctor Velázquez y Alberto Leyva, se han fajado en determinado momento, dando victorias a los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, que está compartiendo la cima con Algodoneros de Guasave, al recetar limpia a las Águilas de Mexicali, claro contaron con el bateo de Alonso Harris Carlos Sepúlveda y Alex Liddi, en otro juego por el Pacífico los Tomateros de Culiacán derrotaron el domingo en la noche a Algodoneros de Guasave con pizarra de 7 carreras a 6, oportuno el bateo de Sebastián Elizalde y Emmanuel Ávila.

BUENA noticia me dio el alcalde electo de ciudad Frontera Roberto Piña Amaya, entre los proyectos deportivos que tiene en mente realizar, es de regresar a esta ciudad beisbolera la Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, creo que la franquicia ya está amarrada, nomás falta saber quién puede hacerse cargo del equipo Rieleros, los chamacos con talento que estarán en el roster, así como tres refuerzos que ya están debidamente apalabrados, también hay la consigna de hacer un futbol organizado, este deporte como en varias ciudades del estado, nomás organizan, pero negocio, lo malo que no aportan nada, para las canchas en donde programaban juego, eso debe terminar, pues ciudad Frontera debe de aplicarse al deporte federado, que los muchachos tengan el gusto de asistir a juegos estatales y nacionales.

NI MODO por falta de comunicación, no supe del acto inaugural de la Liga Recreativa de 50 Años y Más, me llegaron hojas pero no se notaban nada, aparte pues el amigo Baldemar Espinoza, no me comunicó vía telefónica, ni modo en otra ocasión será, tenía un tema dedicado a Cristino Ramírez, pero se queda para la otra, los grupos juegan en este edición en honor de Pablo Ruiz, Baldemar Díaz Leyva y Santana Pérez, mis disculpas a ellos y a sus patrocinadores.

LES HAGO llegar la invitación a la familia futbolera de colonia Obrera, para que este miércoles asistan al homenaje que grupo de deportistas le estarán rindiendo en vida, al ex portero del CDSCO y colonia Obrera de antaño, José Luis Rivera Gómez, el evento inicia a las 5 de la tarde, posteriormente un juego oficial de la Copa oro entre Independiente Monclova y CDSCO.