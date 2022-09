BUENOS DÍAS... HOY el tercer encuentro de la Serie del Rey, entre los fabulosos equipos Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán, así que temprano compren su carnita para asar y los ingredientes del guacamole, ayer me fusilaron con muchas preguntas los que si saben de beisbol, ellos integrantes de las Ligas de Beisbol Recreativas de 50 Años y 60, que tienen como sede ciudad Frontera, dos me preguntaron, "Ortiz tú sabes en donde jugo beisbol, Joe Meléndez, el director general de contrataciones de los Acereros de Monclova", es una buena pregunta señores, pero yo no puedo contestar, porque de mis 45 años o más que estuve pegado al beisbol de México, nunca escuchí ni supe de la presencia de este señor, por eso no puedo contestar esa pregunta, "cómo llegó a esta organización" pues cuando el Licenciado compró a Pericos de Puebla, hasta ahí sé algo de él.

MEJOR vamos a hablar de su prestigiada Liga Recreativa señores, se me hace más interesante la plática, cuéntame cuando en 1967 estuviste con Sultanes de Monterrey, a ver ustedes dos que estuvieron en la academia de pastaje, para mí lo más importante es la historia de ustedes, que gracias a Dios todavía andan activos en el deporte rey, en fin, desvié la plática, pues uno comenta de lejos, ¿O también está enmaizado?

MEJOR les informo de las noticias que llegan del Beisbol del Pacífico, en el tercer día de entrenamientos de los Cañeros de Los Mochis se intensificaron las actividades con el reporte de los bateadores llegando a la cita varios elementos importantes, por ahí dicen llegaron, Edgar "El Conejo" Robles, Jorge Rivera, Eric Meza, Javier Sánchez y el nuevo refuerzo Yasmany Tomás, este cubano llegó desde temprano al Estadio Emilio Ibarra Almada y de inmediato se dirigió a la jaula de bateo, bateo contra malla y bateo de larga distancia.

TAMBIÉN de Algodoneros de Guasave, informaron ayer que el lanzador derecho Jesús Huerta, el año pasado jugó un papel muy importante con Algodoneros de Guasave, ya que demostró su versatilidad, al ser uno de los abridores, pero también al ser utilizado en el rol de relevo, con mucho éxito en ambas facetas, Huerta, fue entrevistado en el marco del noveno día de entrenamientos, celebrado en el Kuroda Park esta mañana, y comentó "Primeramente me siento agradecido con la directiva y con el mánager Óscar Robles, por darme la oportunidad de estar aquí, y les digo que vengo dispuesto a dar lo mejor de mí en donde se me requiera", dijo.

Y AQUÍ en ciudad Frontera, en donde solo los chicharrones de Roberto Clemente Piña Amaya, truenan, me dice que todavía sigue en el aire la moneda, entre los equipos Cachunes y Tecolotes de Castaños, pues estos últimos sacaron la casta, marcaron 7 carreras en la novena para ganar 11-7, relevo de oro de Trinidad Moreno, y descalabro para Carlos Ramos, estaré al pendiente para saber en dónde van a jugar el decisivo.