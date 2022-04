BUENOS DÍAS... HOY me toca disfrutar de un merecido descanso, hubo mucha actividad y se me cansó el caballo, pero les digo disfruto de andar en las canchas o campos deportivos, porque eso me motiva a seguir sirviendo, AYER me habló el "Toro" de oficio Licenciado José Patricio Barrera, Andrés Alonso, Tanis Medina y Doctor Rolando Iruegas, quiere que vaya con ellos a la ciudad de México, parece ser que habrá reunión de los representantes del Consejo Mundial del Boxeo, hace poco hubo reunión, con el doctor Lorenzo Soberanes, digno representante del CMB en México, se habló claro, no hay que lucrar con los jóvenes pugilistas de esta región, todo se debe hacer de acuerdo los estatutos y reglamento de boxeo.

ME HABLÓ, ayer el Nin Martínez, coordinador deportivos del sector sur, pese a no recibir salario del municipio, su interés por fomentar el deporte entre la niñez, jóvenes y adulto mayor, o se hace el trabajo, que no hacen los "aviadores" del municipio, bueno eso lo dejamos para después, me dijo que ya tiene listo todo para realizar este sábado, el evento anual o el Carnaval Atlético Infantil, que se realizó este 30 de abril, en calles principales de la colonia Obrera, culminando el evento, para el martes, viajará a Monterrey con el Doctor Víctor Hugo Araiza, para traer las camisetas para el Juego del Recuerdo, programado para el sábado 7 de mayo, en cancha Chavín Rivera de la colonia Obrera Sur.

YA LO dije no pasa nada, Acereros de Monclova, perdió con Tecolotes de los Dos Laredos, pero es el inicio de la temporada, aquí claro el mánager y su cuerpo técnico, están checando todo el bullpen, y claro los cañoneros que están fallando, hay una buena dinámica para comenzar a arrasar en este circuito... Y en Liga Mexicana del Pacifico, los equipos continúan armando su roster de jugadores, Tomateros de Culiacán informa de la llegada para la edición 2022-23 del relevista extranjero Sam Dyson, este lanzador de 33 años, es derecho y ha jugado en MLB para Blue Jays, Marlins, Rangers, Giants y Twins. En total, acumula 376 juegos de experiencia, con marca de 24-23, 59 juegos salvados y 310 ponches, actualmente, Dyson es miembro de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

ME SIENTO decepcionado con las autoridades municipales de Monclova, y más con el poco apoyo que el titular de IMD, le brinda a los deportistas, ayer platiqué por largo rato, con la nueva estrella del atletismo que tiene nuestra ciudad, me refiero al chamaco Ulises Loza, este muchacho de noble sentimiento, lo usaron en la campaña del Doctor Mario Dávila, iban por él a su casa, lo llevaban a almorzar y lo traía de aquí para allá, resultado, nada de apoyo le han brindado, como anduvo en la campaña, hasta el gobierno del estado le retiro la beca de 1000 pesos que le daban mensual, YO les digo este chamaco, de corazón noble, en un lapso de 1 o 2 años, lo voy a ver disfrutar de Juegos Panamericanos o Centroamericanos, y les aseguro que en 4 años, puede llegar a Juegos Olímpicos, próximamente vendrá Rodolfo Gómez, para llevarlo a la Cima.