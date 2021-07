BUENOS DÍAS....AYER inició el campeonato de beisbol de CONADE 2021 de la categoría Pre Junior 116-16 años en Saltillo, por ahí está el equipo de Monclova (Liga Ribereña), el evento inició sin protocolos, solamente comenzaron los juegos desde las 9, en los parques Curbelo, Infantil de Ramos Arizpe y parque Juan Navarrete, me informaron que en su debut, el equipo de Monclova ganaba a Tamaulipas, pero no me dieron el marcador, en este torneo hay dos grupos en el A, participan los equipos Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí y Quintana Roo.

EN LO que es el grupo B, están Tamaulipas, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila y Baja California Norte, por cierto hoy Coahuila en su segunda aparición en este campeonato enfrentará a las 3 de la tarde a Baja California, en parque Juan Navarrete, luego el jueves Coahuila enfrentará a Aguascalientes aquí debe de ganar para seguir en la pelea, en este campeonato nacional, están marcados como favoritos Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, porque ellos cuentan con excelente estructura deportiva..

YA reportó al equipo Acereros de Monclova, el cerrador Wirfin Obispo, llego en calidad de préstamo al equipo que comanda Pat Listach, como todos saben, a últimas fechas ha estado fallando el bullpen de la Furia Azul, y por esta razón el Licenciado Gerardo Benavides Pape, tomó la decisión de reforzar el pitcheo, de antemano sabe Wirfin Obispo, que la afición de Monclova es muy exigente y tiene que ponerse las pilas, lo contrataron para que venga a aportar triunfos y así lo debe de hacer, a Pericos de Puebla fueron a parar Adam Quintana y David Richardson, lo que si estoy seguro, es que si va a funcionar este cambio, y otros dos préstamos que vamos a hacer más delante.

NO HA llegado a ningún acuerdo el Colegio de Árbitros de Monclova, que dirige Gilberto Morales, con la Liga Municipal de Futbol de Rey Carmona, quien sabe por qué no han arreglado, YO recuerdo hace muchos años que cuando dirigía el grupo el Ingeniero Máximo Segura, todo era calma, y sus muchachos eran los mejores cotizados del estado, pero claro Máximo y el profesor Miguel Saucedo, en sus dos o tres reuniones por semana, les enseñaban los métodos y técnica de un árbitro, cuando estaba sancionando un juego, NO sé si lo sigan haciendo, pero deben de hacer, pues a últimas fechas he visto, muchas caras nuevas, yo creo que es importante también que ellos sepan la nueva dinámica a emplear en las canchas, porque ellos son los árbitros del futuro en esta ciudad.

EL DOMINGO 25 de Julio habrá en San Buenaventura Runner Kids en varias distancias para niños de 5 hasta 14 años de edad, lo anterior me lo comunicó el "Charro" Carlos Guerrero, dirigente del club Chú Ani Sorachi, por este motivo hace la invitación a todos los habitantes de San Buena, por cierto están en sus festejos anuales, o sea no hay Ferias, pero si presentación de grupos musicales.