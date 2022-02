BUENOS DÍAS... JUAN ALANÍS, corresponsal de los Tecolotes de los Dos Laredos, dio a conocer el cronograma de actividades para el Spring Training, donde se destaca la celebración de 14 encuentros de exhibición entre los que se incluyen rivales como Diablos Rojos del México, Acereros de Monclova, Leones de Yucatán y Bravos de León, la pretemporada para el equipo de las Dos Naciones dará inicio el jueves 17 de marzo, teniendo como sede el Uni-Trade Stadium para los entrenamientos a realizarse por las mañanas, de acuerdo con lo comentado por el gerente deportivo Kelvis Flete, después de 14 días de entrenamiento inician los juegos de exhibición.

TECOLOTES de que dirige el estadounidense Mark Weidemaier se enfrentará a Diablos Rojos del México el jueves 31 de marzo, continuando el viernes 1 y sábado 2 de abril; encuentros a iniciar a las 19 horas en el nido de Laredo, Texas, ante un combinado de San Antonio, Texas, el cuarto choque de preparación para Tecolotes iniciará a las 14 horas del domingo 3 también en el Uni-Trade Stadium, para el 5 y 6 de abril (ambos a las 19 horas), Acereros de Monclova se enfrentará a la novena fronteriza también en la casa estadounidense del Club Tecolotes. El jueves 7, también a las 19, tocará el turno de enfrentarse a un combinado de ´Law Enforcement´.

YA FIRMÓ contrato con Piratas de Campeche el receptor dominicano Carlos Paulino, en los últimos tres años Paulino asistió en la delegación de República Dominicana a juegos de la Serie del Caribe... SE ARMAN los Algodoneros de Guasave para la campaña 2022-23 del Beisbol del Pacífico, a través de su gerencia deportiva que dirige Alejandro Ahumada, anuncian de manera oficial el traspaso, que en diciembre pasado, trajo al club de casa a Esteban "El Pony" Quiroz, procedente de Cañeros de Los Mochis, esto permite a los verdes hacerse de los servicios de dos jugadores de probada calidad, un abridor dominante y un bateador con un guante confiable, como los son Marco Jaime y Luis Miranda.

ME HABLÓ ayer Baldemar Espinoza, mánager de los Bravos, para informar que su equipo y Tecolotes de Castaños, el domingo juegan el encuentro decisivo en parque Ferrocarrilero desde las 10:30 de la mañana, también me comentó Juan Antonio "Chato" Cárdenas que los Aztecas, reciben en el Chacho Córdova a Águilas de la Bellavista, en otro juego de Play Off del grupo Uno, los chamacos del Kary llevan la ventaja en la serie.

ME INFORMARON que el galardonado con un astro 2021 Ángel Rendón, ya está fabricando un local, para instalar jaulas de bateo, su experiencia y talento como profesor de Educación Física, no lo ha explotado, mejor dedicar su tiempo en lo que él sabe, instructor de beisbol y softbol o escuela de formación de talentos, SE me perdió del cuadrante el profesor de Educación Física dirigente del Instituto Municipal del Deporte de ciudad Frontera, siempre está atento a la Comunicación Deportiva, BUENO SI ya no requieren de mis servicios, nomás me dicen, mis páginas continúan abiertas.