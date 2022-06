BUENOS DÍAS... LLEGÓ el medalla de Oro, en Juegos Nacionales de CONADE 2022 a Monclova, me refiero al nuevo astro del atletismo Ulises Adrián Loza Cruz, llegó solo a ver a sus padres, y de inmediato, viajar a la ciudad de México, en donde es esperado por el entrenador mundial Rodolfo Gómez, Ulises Loza, demostró hechuras al momento de devorar la distancia de los 1500 metros planos, ya que venció a dos ganadores de Juegos Panamericanos y dos campeones de Juegos Centroamericanos y del Caribe, me refiero al duranguense Diego Vizcarra y al Michoacano Francisco González, así como a Christopher Peter de la CDMX y al regiomontano Axel Alejandro López, el camino en busca de ser reconocido como atleta nacional y después mundial, ya está abierto para el velocistas de Monclova.

"DIOS gracias a Dios, por permitirme, que mi muchacho, ya sea reconocido a nivel nacional, mi ciclo de enseñanza con él ha concluido", me dijo ayer en tono nostálgico el Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, el entrenador acreditado nacional de Ulises Loza, en sus ojos capté un par de lágrimas, que rasgaron sus mejillas, "Hice todo lo que estuvo a mi mano, para que mi discípulo, triunfará en dos de los certamen que lo lleve, desde hace ya cuatro años, comencé su preparación, y aquí con ellos, lo dejo para que continúe su camino, estoy bien seguro Ramiro, que con la bendición de Dios, de sus padres y de todos nosotros, va subir a la Cima, ¡Ulises Merece todo eso, por el sacrificio que está haciendo, con Luz Propia!, sin apoyo de autoridades municipales, menos estatales.

A LAS 8 de la mañana sale a la hospitalaria ciudad de Sabinas Coahuila, los Increíbles METS de la Sección 29 de ciudad Frontera, los también ahijados del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, salen en busca de dos victorias ante Bravos de Sabinas, en serie programada en parque David Yutani, ese lugarcito lo recuerdo, cuando asistí a su inauguración y primer juego que hizo historia en 1971, pues ahí contrajo nupcias, el lanzador estrella de LMB Carlos Ernesto Won Kuk Lee, hubiera visto, el pleito, que se aventó mi fotógrafo, en aquel entonces del Periódico EL DÍA, el "Mexicano" Raúl Flores, el jefe de la distinguida dinastía, nomás noqueó a dos "Chotitas" que nos obstruyeron el paso, "señores les dijo el "Rápido" Rodríguez, hermano del inolvidable Virgilio Rodríguez (+), los señores son prensa, dejen que hagan su trabajo.. Gratos recuerdos.

HUBO AYER en parque de beisbol Raúl Gálata Capote, un serial regional de Beisbol Infantil, Doña Chole y Doña Kika, damas que siempre están apegadas al Beisbol Infantil y les interesa que los niños se ocupen, en la práctica de este deporte, me comentaron a eso de las 3 de la tarde, que se habían realizado algunos encuentros de Ligas Regionales, que trabajan con Williamsport League Baseball, ellas me informaron que Ribereña derrotó primero a Ramos Arizpe y después a San Luis Potosí, en el Grupo B, dicen que Sabinas derrotó a Lerdo, lo desconozco por completo y en el Grupo C, Liga Frontera llevaba ventaja ante Liga Coahuilteca, a la mejor este día estoy con ellos primero Dios.