BUENOS DÍAS… LOS Mets de la Sección 29 de ciudad Frontera, se encuentran entrenando a todo tren, salen el domingo a doble compromiso con Carboneros de Nava, y no quieren sorpresas, ya que los anfitriones, ya tienen tres jugadores que van a debutar esta semana, uno de ellos Saúl Castellanos, ya estuvo en Liga Mexicana con Saraperos de Saltillo y al último con Algodoneros de Unión Laguna, y parece confirman estarán recibiendo en el primer juego a los ahijados del alcalde de Frontera Roberto Clemente piña Amaya, Mets ya motivados por las dos victoria que conquistaron ante los Barreteros de Barroterán, pero cuidado con Carboneros de Nava que también adquieren al lanzador Alex Longoria, va a estar bueno el agarre, nomás que no llueva.

PARECE que ya culminaron los movimientos de jugadores de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, o culmina este día, lo cierto de todo es que ya se cerraron los derechos de retorno, los últimos movimientos que se conocen es qué Diablos Rojos desean a toda costa estar en los Play Off de la Zona Sur, y por eso logran los servicios en calidad de préstamo por el resto de la temporada, del equipo Piratas de Campeche, de Francisco Haro y Jasson Atondo, este último en la presente temporada viene cubriendo el short stop promediando .966% de fildeo, también cubre la 2da y 3ra base, batea para .287 en 46 juegos de 171 turnos al bate, con 49 hits, 17 RBI, 6 bases robadas y 17 bases por bola negociadas, por su parte Haro se ha desempeñado esta temporada como lanzador abridor, en 13 aperturas tiene marca de 2-3 con 70 innings 2/3, 35 carreras recibidas, 13 bases por bola otorgadas y 57 ponches recetados, poniendo su efectividad en 3.95.

TAMBIÉN los Saraperos de Saltillo prestó por el resto de la temporada a Luis Luna (PD) a El Águila de Veracruz a cambio de Héctor “Vieja” Hernández, los Rieleros de Aguascalientes prestó Ernesto Zaragoza (PD) a los Acereros de Monclova a cambio de Geno Encina (PD), Heriberto Sánchez (PZ), Ulysses Cantú (IF) y Jonathan López (PD), los Guerreros de Oaxaca prestaron a Daniel Jiménez (OF) a los Piratas de Campeche, los Diablos Rojos enviaron a Luis Iván Rodríguez (PD) a los Guerreros de Oaxaca y Toros de Tijuana hicieron válida la opción de Re-llamado 24 horas por Dean Nevárez (C), que llega de los Mariachis de Guadalajara.

OTRAS CONTRATACIONES son los Guerreros de Oaxaca, logran los servicios del pitcher zurdo dominicano Elvin Liriano y ya activaron al japonés Rintaro Hirama, los Mariachis de Guadalajara dieron de alta al receptor dominicano Wilin Rosario que el año pasado militó con Pericos de Puebla, el también quisqueyano Sandber Pimentel fue dado de baja.

Y AQUÍ en liga recreativa de beisbol de 60 años, los Chicos Malos del Licenciado Mario Esquivel Vélez, en dos encuentros de Play Off, le tocaron las golondrinas al bicampeón Tigres de REPSA que dirige Sergio Quintero, hasta ahorita me pongo a pensar, en donde estuvo el detalla de estas dos derrotas de los felinos, o bien Jesús Esquivel, los enyerbó con sus fuertes lanzamientos.