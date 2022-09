BUENOS DÍAS… ME CREEN no estoy todavía convencido de esas dos victorias, que los Sultanes de Monterrey, han obtenido ante los Toros de Tijuana, ¡no habrá gato encerrado!, bueno en fin, así es el rey de los deportes, aunque me quedo pensando, en donde quedó esa artillería de la que hizo gala Tijuana, ante el pitcheo de Acereros, ¿hubo robo?, de señales, como dijeron por ahí, bueno ya lo pasado, pasado, ahora hay que apoyar al equipo vecino que va por dos aciertos más y quedarse con el título de la Zona Norte, ya tiene victoria de 6-2 en el primero y el martes el segundo con un score de 4 carreras a 1, buen respuesta a la ofensiva de Sebastián Elizalde, Víctor Mendoza, Ramiro Peña, Alí Solís y Orlando Calixte, la novena de Roberto Kelly regresa a la Sultana del Norte, en donde esperan finiquitar su compromiso a partir de hoy jueves.

EN LO que corresponde a la Zona Sur, los Diablos Rojos de México no tuvieron problemas, pese a su largo descanso, ya que con sencillo de Jesús Fabela con casa llena que pegó en la barda del jardín central, los Diablos Rojos del México dejaron en el terreno a los Leones de Yucatán, a quienes vencieron con pizarra de 11-10 en 11 entradas, de esta forma la pandilla escarlata, conquistó el primer compromiso y con ello extendió a 15 su racha de triunfos, empatando su mejor seguidilla en la historia, que se dio en la Temporada de 1940 cuando el equipo llegó a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en ese episodio Roberto Ramos negoció pasaporte y Juan Carlos Gamboa siguió con sencillo que envió a tercera base a Antonio Castañeda (corredor emergente). Después vino una base por bolas intencional para Julián León, con la que se llenó la casa, ya con dos outs Fabela pegó el cañonazo que fue hacia la barda del jardín central, donde José de Jesús Aguilar no pudo tomar la esférica y culminó el juego.

NO PASÓ nada el béisbol así es, un mundo de sorpresas, pero claro, esos encuentros en donde fuimos eliminados por Toros de Tijuana, nos sirven para realizar los cambios que sean necesarios y claro, buscar las contrataciones que se necesiten para que Acereros en el 2023, vuelva a ser protagonista en juegos de Play Off, vamos a buscar profundizar más nuestro staff de pitcheo, dijo el Licenciado Gerardo Benavides Pape, a un programa de radio, y tiene razón, por lo pronto ya se busca un elemento para la colchoneta caliente, también comentó, que gente que está en rehabilitación, sostendrá una charla con ellos, porque ya es mucho, y la cueva de Acereros, debe de terminar siendo un hospital, quien no se alineé se va.

EN LIGA de Beisbol del Norte de Coahuila, este domingo en parque de beisbol de Nueva Rosita los Mineros de este lugar, reciben en serie de campeonato a los Bravos de Sabinas Coahuila, este último equipo, lleva gigantesca porra, que organiza mis otros familiares de ahí Ponce. Rodríguez y más, ellos han estado en todos los Play Off, aguerrido equipo que puede dar un susto a los locales, pero mejor vamos a esperar, ojala y Tláloc, les brinde la oportunidad de jugar.