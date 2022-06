BUENOS DÍAS... Mi felicitación y un abrazo a larga distancia, para el nativo del Fraccionamiento Azteca Monclova, la nueva estrella del Atletismo Juvenil de México, Ulises Adrián Loza Cruz, la noche del miércoles, logró la medalla de Oro, en el recorrido de los 1500 metros, planos en los Juegos Nacionales de CONADE 2022,que se están efectuando en Hermosillo Sonora, YO en lo particular aplaudo, a Ulises y a su entrenador Álvaro Eugenio Martínez, por ese sacrificio que están haciendo, sufriendo hambre, cansancio físico y el esfuerzo económico para seguir ambos superando sus objetivos, En un par de años más, con la bendición de Dios, Ulises Loza, lo veremos en los reflectores del mundo.

DESCONCERTADOS los aficionados de la Región Centro del Coahuila, con la cuestión del rol de juego, informamos como parte de los ajustes que han tenido que realizar los Piratas de Campeche producto de la remodelación del Nelson Barrera, su casa en la ciudad de las murallas, la serie programada para hoy viernes, sábado y domingo se traslada al Estadio Monclova, eso significa que Acereros tendrá 12 juegos consecutivos ante su gente, los 3 ante Campeche, la semana entrante recibiendo de martes a domingo a Olmecas de Tabasco y Rieleros de Aguascalientes respectivamente y cerramos la estadía el 5, 6 y 7 de julio con la visita de Diablos Rojos del México.

O SEA las últimas 3 series mencionadas, Monclova será como local, todo para el ganador, mientras las dos primeras con Campeche y la siguiente ante Olmecas de Tabasco, los anfitriones se llevan todo, menos a los quinieleros, los acerobonos tienen validez para estos encuentros... El estadio Monclova, durante el Juego de Estrellas, fue el escenario y presentación de inmortales del Beisbol Mexicano, uno de ellos del lanzador oaxaqueño Jesús "Chito" Ríos Villalobos, fue en el pasado una figura indiscutible de los Tigres Capitalinos de la Liga Mexicana de Beisbol, el nativo de El Espinal, Oaxaca es actualmente uno de los mayores iconos representativos del pitcheo en la mejor pelota mexicana; posee récords asombrosos, entre ellos cinco campeonatos de pitcheo y el haber completado cada uno de los 26 juegos que comenzó en la campaña de 1985, algo que solo "Chito" ha logrado en toda la historia del beisbol profesional.

EN CIUDAD Frontera hace años hubo un lanzador que tiro 22 entradas y ganó 1 carreras a 0, el gran amigo Jorge Carlos "La Coquena" González, desconozco que ha sido de él, estuvo algunos años enviando reporte de Acereros de Monclova, al finalizar sus encuentros como local, a la dirección de Liga Mexicana de Beisbol y a esto, crean tengo más de dos años que no lo veo, al rato busco a Pedro Flores el "Trompas" o a Héctor Cisneros, para que me informen como está, desde que cambió franquicia Acereros de Monclova, todos los comentaristas de Prensa, Radio y Televisión, nos quedamos en el alambre, pero en Juego de Estrellas, muchos comentaristas del país, me preguntaron por Norberto Rosemberg Carrizalez, por Jorge Piña, hasta de Marcelo Becerra Pecina, se acordaron, de los mejores narradores que han tenido Monclova, lástima que ya no estén por ahí.