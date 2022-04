BUENOS DÍAS... NI modo se desinfló el bullpen de Acereros y por ahí Tecolotes de Nuevo Laredo, se quedó con la primera victoria, pero no pasa nada, el beisbol castiga, por eso lo llama el rey de los deportes, en otra noticia, al fin los Guerreros de Oaxaca, se apuntaron la primera victoria, venciendo 9 carreras a 5 a los Pericos de Puebla, en estadio "Eduardo Vasconcelos", en estadio Revolución de Torreón los Algodoneros se imponen a Sultanes de Monterrey con pizarra de 4 carreras a 3, en Durango los Saraperos de Saltillo, vinieron de atrás y derrotaron a Generales de Durango con pizarra de 10 carreras a 9, en juego inaugural.

AYER TUVIERON fuerte sesión de entrenamiento, los medallistas de Coahuila, que llegaron a Monclova cargado de Oro, del evento Macro Regional celebrado viernes, sábado y domingo de la semana pasada en Tepic Nayarit, el Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, los está citando, con el fin de darles una preparación adecuada, pues viajarán todos ellos al Campeonato Nacional de Atletismo de CONADE, que se realizarán en Hermosillo Sonora, por cierto Monclova cuenta con 5 cartas fuertes para este nacional, uno de ellos Ulises Loza.

RECUERDEN este sábado a las 8 de la mañana la carrera de los 5-K del parque Xochipilli, dicen que son las de 350 los competidores anotados, en sus respectivas categoría, habrá rifa de una cuatrimoto, así como infinidad de regalos para los que crucen la meta, pero también en colonia Obrera Norte, el Licenciado Eugenio Martínez Vázquez, ya tiene todo, para realizar el Carnaval Atlético Infantil, en avenidas de la colonia Obrera Norte, habrá trofeos y medallas para los ganadores, dos piñatas y bolsitas para los participantes.

QUE NO se precipite Roberto Clemente Piña Amaya, con calma, todos los problemas los tiene que solucionar, me dijo ayer conocido Licenciado de ciudad Frontera, y es que Roberto, está siendo presionado por gente que no entiende, que está haciendo su debut, como alcalde de ciudad Frontera, su único interés, es darle a los habitantes de esta capital del riel, lo que le negaron los otros gobernantes, habrá buena infraestructura, en el deporte, lo primordial seguridad, educación, alumbrado, pavimentación, limpieza, reforestación y más delante la remodelación de los espacios deportivos, hay que comprender que en los primeros 4 meses de gobierno, hay que atacar primeros los problemas más importantes.

ROBERTO desciende de una dinastía de hermanos, que hacen historia como comentarista de la radio y televisión, hijos de un deportistas don Choche Piña, aquel jugador de los años 60´s y 70´s del equipo de Transportes en AHMSA, quiere y desea darle a esta olvidada capital del riel, lo mejor, yo estoy seguro que antes de finalizar el año, el 60 de sus proyectos se verán cristalizados, Roberto Clemente Piña Amaya, sus hermanos Horacio y Jorge, siempre estuvieron al lado, mío en Círculo de Cronistas Deportivos, apoyando en todo momento el beisbol regional y profesional, por eso aseguro que Roberto Clemente, va a cumplir con sus objetivos de campaña, ya que tiene a su lado, un flamante deportista como lo es Juan David Borrego Berlanga.