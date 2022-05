BUENOS DIAS....NI MODO le pegaron a Eduardo Vera, no llego en su gran momento, aunque a decir verdad, no salió a tiempo el timonel de la Ola de Acero Mickey Callaway, para permitir que masacraran más al chamaco, en fin cada cabeza es un mundo, este lunes culmina, el compromiso con los Saraperos de Saltillo, y para el martes, el bullpen debe de mostrar otra cara, pero Broswell Patrick, creo debe de exigir mejores resultados de los muchachos que él dirige, antes de que caiga por ahí otra vez la "guillotina", ya tenemos como quiera calentando el brazo del "coyote" Matías Carrillo, por si se ofrece una emergencia.

COMO quiera el revés de Acereros ante Laguna, fue una guerra de poder, el resultado lo dice todo, lo bueno que la ofensiva ya esta respondiendo basta bien, solamente falta que se faje el pitcheo, los que vienen pasado todavía pir buen momento, son Tecolotes de los dos Laredos, le quitaron otra victoria a los Toros de Tijuana con pizarra de 4 carreras a 1, los laredenses contaron con efectivo bateo de Kennys Vargas que remolcó a Enrique Osorio y enseguida apareció el "desorden" de Balbino Fuenmayor con el primer tablazo de la noche, por cierto el "Balbinator" también la botó en la cuarta ronda para su segundo de la noche, el cuarto en la serie y el sexto en la temporada.

QUE bueno que se va, dirán algunos jugadores, y es que el ex timonel de los Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, Sergio Omar Gastelum, en la edición 2022-23 estará dirigiendo a los Venados de Mazatlán, algún me comentó hace un año, cuando estuve en el Pacificio, que Omar se pasaba de exigente y más con los nuevos talentos, también por el beisbol del pacifico, reafirman como manager de los Tomateros de Culiacán a Benjamín Gil, "Creemos que no va a haber ningún problema para que venga y nos regrese al campeonato", expresó el Presidente Ejecutivo, Héctor Ley López, de momento Gil, esta con los Ángeles en Grandes Ligas.

EN ESTOS días debe de llegar el mejor entrenador de atletismo que hay en México de momento, le refiero a Rodolfo Gómez, hace años acompañado de Ana Guevara, venia en forma constante a Monclova, "Señor aquí en esta ciudad, tiene talento, ese que necesita la nación", me dijo en una ocasión ya vio salió Andrés Espinoza, Nora Leticia Rocha de la Cruz, David "Keniano" Galván todos ellos en juegos Olímpicos, pero ahora viene de paso, por el chamaco, que tanto autoridades municipales, como institutos del deporte, le dieron la espalda, me refiero Ulises Loza, que de la mano de Rodolfo Gómez, lo va a llevar a convertirse en estrella del atletismo mundial, Rodolfo solo lo va a entrenar, sin ningún costo, pero Ulises tiene que sobrevivir a su manera, pagar hospedaje, comida, vestido y otras situaciones más apremiantes, un gasto quizás de 6 a 7 mil pesos mensuales, ¿Pero en donde está esa lana?, bueno hay que ayudarlo, ya no tiene beca del municipio, menos del gobierno del estado.. "Qué barbaros".