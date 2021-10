BUENOS DÍAS... QUE disfruten de este feliz domingo beisbolero, bueno digo beisbolero porque hoy tiene Play Off la Liga de Béisbol "Jesús Moreno Borrego" pero hay que tomar en cuenta también la Liga Suárez Villastrigo, aunque a ellos no les interesa la promoción de su liga, por cierto, ayer me mandó un mensaje Baldemar Espinoza, dueño de la Liga Recreativa de Béisbol de 50 Años y Más, parece que hoy también programó juegos, ve una lista de los encuentros de un Grupo 3, en donde el equipo de Ángeles se enfrenta a Sultanes en la Buenos Aires, Astros contra Pericos en Tanis, Cañeros contra Cardenales en CEFARE, descansa Azulejos.

EN el Grupos Dos, Tecos Nadadores ante Bravos en Ejido Nadadores, Rancheros Castaños ante Tuzos en el Centro Cívico, Generales ante Marlines y Rilos contra Tecos Castaños, nomás hasta aquí las llegué, no se notan casi nada en el rol de juegos, ojalá y tenga una chanza Baldemar Espinoza y me traiga estos roles de juegos, porque lo que me envió no se nota nada, bien borroso, esta edición se juega en honor a Cristino Ramírez (+), de antemano sabemos que la inauguración queda pendiente a la mejor para el mes que entra.

EN EL mes de noviembre Monclova, la todavía capital de acero, será anfitriona de campeonatos nacionales de futbol, infantiles, al menos eso dijo ayer el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, presidente de la Asociación Estatal de Futbol, ya confirman más de 14 estados su participación, para que no se quejen los hoteleros y restauranteros, que vean que por medio del deporte les llegan divisas, aunque no cooperan con nada, en fin vamos a esperar, también la asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, que tiene como presidente del C. P. Sebastián Pinales Ávila, los días 19, 20 y 21 de noviembre traen a Monclova dos campeonatos naciones de béisbol 3-4 años Pañalitos y 5-6 años Escuelita, para que se alisten, aquí está la visión de los encargados del deporte estatal, porque de antemano sabemos que no hay fuente de empleos, y no mentiras como las de aquel.

EL QUE también se volvió a reportar ayer fue Horacio Zertuche, dice que los Phillips conquistaron victoria ante Damasco y los Tigres de Sergio Quintero, superan a Piratas, ya está creciendo el ambiente en el Beisbol Recreativo y eso está bastante bueno sin temor a equivocarme ciudad Frontera, ya debe de aparecer en el mapa, como fabricante de talentos deportivos, creo que con Roberto Piña Amaya como alcalde, ya a repuntar, porque a decir verdad, esta capital del riel, se escuchaba más en los años 70, cuando la Liga Otoñal de Beisbol y Norte de Coahuila, pero, en los últimos 12 años o más, esta populosa población, ha sido motín de vividores, que nunca vieron las necesidades de los deportistas, infantiles, juveniles, amateur y master, todo lograron el año de Hidalgo, pero eso debe quedar atrás con la llegada de un menor de la dinastía que todavía dirige don Choche Piña.

POR cierto, este día tengo una invitación para un evento en ciudad Frontera, en donde estará presente el comentarista de beisbol profesional y alcalde electo de Roberto Piña Amaya...