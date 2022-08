BUENOS DIAS... QUÉ PASÓ pues nada, la organización de los Bravos del Teocali, todavía no digieren esa protesta que en contra, le envío el Ingeniero Daniel Segoviano, de una protesta que hizo su patrón, del equipo Diablos, protesta que no se hizo al iniciar el último juego de Play Off 7-8 años, y que ganó Bravos para irse a la final de campeonato, el señor presidente desde que se sentó en la silla presidencial de la Ribereña, ha incurrido en una docena de errores, que los demás representantes de equipos también han digerido, pero como me lo dijo hace unos meses el C.P. Sebastián Pinales, les falta producto de "gallina", pues se han dejado mangonear, ahora se están uniendo otros representantes de equipos, ellos desean rescatar el prestigio de la Liga Ribereña, aquel que pusieron muy en alto desde hace 28 años, Javier Esquivel Ríos, Jorge Regino, Fernando González, Holman Salas, y otros muchos presidentes de este liga, reconocida a nivel nacional e internacional, pero que en seis meses, ya la enterraron, en fin, voy a esperar el veredicto de esta protesta, que aún, no han hecho oficial.

HOY EN mi natal Sacramento hay fiestea en grande en el parquecito de beisbol Jesús "Chito" Villarreal, hasta ahí llegan los Play Off de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, Rojos de la Kinta Ranch y los Atléticos del Bony, ellos atendiendo una invitación de la ex alcaldesa Licenciada Yajaira Reyna Ramos y del hombre deporte de Sacramento Luis "Guicho" Salazar, para realizar el segundo encuentro de postemporada de esta liga de ciudad Frontera, por tal motivo se hace la invitación a los aficionados para que asistan a este encuentro, en el Ferrocarrilero estarán presentes Democracia Sindical que se miden a Águilas de colonia Bellavista.

AYER ya tarde me habló el "Pechugón" Jaime Serna, el presidente de la Liga Intermunicipal de ciudad Frontera, me dijo sobre el acto de inauguración de la Liga de Softbol que el dirige, te vienes a las 6:30 porque inauguro mi liga aquí en el Tanis Siller, me pescó fuera de base, pero busqué la forma de llegar hasta aquel apartado lugar de la vecina ciudad Rielera, son algo así como 35 los equipos que estarán participando en sus tres categorías, y claro que La Voz de Monclova, estarán apoyando este campeonato, ya que Jaime siempre ha tendido atenciones con la fuente.

EN BEISBOL Ricardo Saldívar aquí doy a conocer algunos juegos para hoy, Cerveceros ante Zatomar en Campo Dos y Medio de AHMSA, Mayos ante Águilas en Xochipilli Uno, Tigres Oriente ante Rieleros en Sanmiguel, Generales ante Mets en Diana Laura, Leones reciben a Yankees en Campo 3 de AHMSA Uno, padres rival de Diablos juegan en Metalurgia, en dos semanas más se estará realizando el primer Juego de Estrellas de este campeonato.

LES DIJE, esta semana sobran dos equipos en este primer Play Off, un ejemplo Toros de Tijuana están a una victoria de finiquitar su primera serie del playoff, luego de que el lanzador Nick Struck maniató a la ofensiva de los Rieleros de Aguascalientes, mientras su ofensiva lo apoyó con nueve carreras, para que los astados se llevaran la victoria 9-1, tomando una delantera de 3-0 en la confrontación, o sea Rieleros ya está en la lona.