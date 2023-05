RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... QUE les dije, los malos comentarios, hay que dejarlos para después, ahora si ahí tenemos enfrente a la poderosa Furia Azul de Monclova, un conjunto que desde el 2016, continúa siendo protagonista en el Béisbol de Verano, como dice la canción, "poco a poco me voy acercando a ti", o sea se acerca al liderato que tiene en su poder Tecolotes de los Dos Laredos, está Acereros en la sexta posición con 15-16 en ganados y perdidos, pero no hay prisa en la próxima salida de la semana, regresamos en cuarto o quinto, este semana de beisbol, los aficionados han disfrutado de las emociones del rey de los deporte.

LA MARCA de los 300 chocolates recetados por Wilmer Ríos, los triunfos en donde he remontado marcador Acereros de Monclova, ahora un Line Up que le da resultados al timonel de Puerto Rico Edwin Rodríguez, el despertar de los "tumba bardas" Wendell Rijo, Mel Rojas Jr., los batazos decisivos de Logan Moore, Rodolfo Amador, Alex Mejía, oportunos batazos de la nueva contratación de Peter Maris que llegó de Guerreros de Oaxaca, el valioso jugador Efrén Navarro, claro sin olvidarme de Juan Pérez, que también está aportando lo mejor para nuestra Furia Azul.

PARECE SER que este domingo habrá un ligero chipi chipi, pero no deben de suspender juegos, hasta no ver, en Liga de Beisbol Armando Guadiana Tijerina, se han suspendido dos series, la tercera sería el acabose, porque retrasa la inauguración de la edición que se avecina, los juegos de este día son, Zatromar recibe en el campo de AHMSA a Mets campo 3, en Campo Dos y Medio Mayos MS ante Nationales, en parque Xochipilli Uno Mayos A.C., ante Pájaros, los Tigres reciben en campo de Prisma a Padres, los Cachorros van al Chacho Córdova a enfrenta Gallos, Yankees gana por forfit a los Cárdenas que abandonaron la liga, Generales gana dos a rojos.

EN LIGA recreativa de beisbol de 60 años, iniciaron los Play Off, no me dieron el rol de juegos y por esta 5razón no visite los terrenos de juegos, por cierto los Campeones Tigres de REPSA, ya tomaron ventaja ante Aztecas del Gato Quintero y los representantes de DAMASCO, logran victoria ante los Chicos Malos del Licenciado Tello López.

HOY reanudan acciones en Liga de Futbol Intermunicipal Independiente de ciudad Frontera, en Primera A, Real Victoria enfrenta a Pumas Occi, en cancha de Maquinados, en Harinera Uno a las 11 se miden Flamengo ante Deportivo Cruzerio, en Maquinados a las 11 buscan la victoria Atlético la Ley de Frontera ante Diana Laura, a las 11 en cancha de colonia Borja, enfrentan Independencia FC ante Santos, en otro encuentro que van a celebrar en el "Papo" Ríos a las 13-15 horas enfrentan Atlético Industrial ante Megaz Mart, en esas mismas modernas instalaciones a las 17-15 enfrenta Nueva Creación ante Nápoles, también a las 19:15 se estarán midiendo los equipos Borja Jr. ante Real Pericos.