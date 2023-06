Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… “POCO a poco, me voy acercando a ti”, la canción de Acereros de Monclova, están realizando súper esfuerzos para llegar a la cima de la Zona Norte en el Beisbol de Verano, están a punto de lograrlo pues les falta 3 juegos para pisar los talones a Toros de Tijuana, ya le ganaron uno a Tecolotes de los Dos Laredos y están a un de distancia de ellos, mañana llega Pericos de Puebla, su lanzador Yoimar Camacho que camina con récord de 6-0 y Héctor Sepúlveda, pueden abrir ante la Furia Azul, pero cuidado también con el líder en cuadrangulares Peter O´Brián que hace en el bateo el 1-2 con Chris Carter.

SEÑOR RAMIRO, quiero hacer del evento Clasic Sport Center 2023, una situación inolvidable, en honor de Daniel Muñoz Chavez(+), me dijo ayer el hombre de acero Emilio García Hernández, por cierto ya anda con la cachucha solicitando patrocinadores para premiar en efectivo a todos los triunfadores del Certamen que se realizará el domingo 25 de julio en el Teatro del Seguro Social de Monclova, en este evento tendrán participación infantil de 18 años hasta veteranos, categoría Especial para discapacidad, lo bueno bikini, novatitas, master Welleness, fitness figura y mens Physique, la inscripción 350 pesos y de cooperación 150 niños de 12 para abajo gratis, el Absoluto se lleva 5000 pesos de premio, segundo 3 mil y tercero 2000, hay que ir a apoyar a Emilio García Hernández en Sport Center, el mejor gimnasio de Latinoamérica.

ATENCIÓN los coordinadores de la Liga Municipal de Billar, Licenciado Felipe González González, de favor, les pido que me envíen o manden información del Torneo de Billar Carambola Tres Bandas y Bola Nueve, recuerden que durante el acto de inauguración, me comentaron pasarían la información de las etapas que se vayan a estar jugando, o al menos digan en qué billar les toca, ayer se jugó la segunda serie, ojalá y atienda mi petición y me pase por mí WhatsApp 866 209 01 18, la información, todo ello interesa a los promotores de este torneo, que son los que ponen el premio mayor.

EN BEISBOL del Pacífico, los Charros de Jalisco están listos, o casi listos, en caso de que pudiera haber alguna sorpresa para la afición. Durante el mes de mayo, la directiva jalisciense hizo ajustes en su roster, realizó 3 cambios con diferentes organizaciones y, además, obtuvo la cesión de otro jugador, situación que deja tranquilo al gerente deportivo Ray Padilla, “Se ha estado haciendo un trabajo arduo, hemos visto a todos los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol y esto que hemos hecho (los cambios de jugadores), es por el bien de la organización, para regresar a los primeros planos y que es donde Charros ha estado en los 9 años que tiene en la Liga”, dijo Padilla González.

CUIDADO con la Furia Azul, de aquí en adelante, los aficionados de Monclova, va a tener muchas satisfacciones, en sus triunfos, ya casi esta acoplada la novena, como lo desean el Licenciado Gerardo Benavides Pape, es que el ejecutivo del béisbol, quiere que la mejor afición de México, disfrute al lado de sus campeones 2023.