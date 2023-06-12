Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… TREMENDA PELEA, dieron este domingo, en la serie siete los equipos presentes en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, hubo división de triunfos entre Bravos de Sabinas y Azules de Barroterán, también los Halcones del CEUC de Monclova, hacen lo mismo ante Mets de Cloete, dieron excelente exhibición en el parque Chalayo González, y los Tuzos de Palaú, se vieron desafiantes ante los Carboneros de Nava y rescatan un victoria, por cierto ayer lunes, amanecieron como líder del circuito, al terminar la serie siete, Halcones del CEUC y Azules de Barroterán con porcentaje de 7-5 en ganados y perdidos, después empatados con 8-6 Mets de Cloete y Bravos de Sabinas, enseguida empatados con 6-6 Agricultores de Morelos y Carboneros de Nava, en séptimo con 6-8 Tuzos de Palaú y en octava posición Lobos de Allende con 2-8.

AQUÍ CON Acereros de Monclova, sacan la casta los pupilos de Edwin Rodríguez y frenan vuelo de Pericos de Puebla, en el tercer encuentro de la serie, con pizarra de 9 carreras a 1, primer acierto del chamaco Edgar Arredondo en LMB, de este chamaco se espera más, pero hay que llevarlo con calma, para que se recupere al cien por ciento de su operación, este triunfo de la Furia Azul, destacó con el madero, Carlos Figueroa, Juan Pérez, Mel Rojas, Wendell Rijo, Edson García y Logan Moore, este último también hizo gala de la brazo.

ESTE DIA llegan Saraperos de Saltillo, al Coloso del Norte, para cerrar edición de la primera vuelta, los Dragones del Norte, llegan a Monclova motivados por la serie que en el Francisco I. Madero, le ganaron a Guerreros de Oaxaca, pero cuidado Acereros de Usted, también están dispuestos a dar la pelea y seguir firmes en esta primera vuelta en la quinta posición, ya en el regreso después del Juego de Estrellas, van a dar todo en el terreno de juego para acercarse al líder Algodoneros de Unión Laguna, antes de iniciar el juego final Saraperos-Guerreros, estos últimos dieron a conocer la noticia, de la contratación de lanzador Dominicano Jesús Emmanuel Reyes, quien estará como abridor, y listo para la segunda vuelta, dijeron que tiene 25 años de edad, que ya tomo su tácita de café con Rojos de Cincinnati en el 2015 y también ya estuvo con Acereros de Monclova.

EN LIGA Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco, continúa reforzando sus filas, pero también el cuerpo técnico que apoyada al mánager Gil Velázquez dijeron que Velázquez contará con el experimentado Pedro Meré como coach de banca, con quien ya trabajó en Águilas de Mexicali y que, además, es el actual mánager de los Olmecas de Tabasco, organización que posee el mejor récord de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), también estará Marco Antonio Romero como coach de bateo, ya estuvo aquí Romero en el 2016 a 2019.

POR ALLÁ mismo comentan que Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo, son los dos equipos que todavía no anuncian a su mánager para la temporada 2023-24 de la LMP, pero quieren dar la sorpresa en fin vamos a esperar, Algodoneros de Unión Laguna, es amo y señor del liderato en LMB, opinan, en caso de ascender a los Marineros de Seattle, Didi Gregorius recibirá 1.5 millones de dólares, claro que fue una baja sensible para los Algodoneros de Unión Laguna.