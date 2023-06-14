Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… YA TIENE Emilio García Hernández, cerca de 89 atletas registrados que vienen de Nuevo León, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa Tamaulipas, ellos estarán presentes en cañonazo de Sport Center 2023, a celebrar en Teatro del IMSS de Monclova, lugar en donde se le rendirá homenaje póstumo a “Daniel Muñoz Chávez”, la fiesta deportiva de los hombres de acero es el domingo 25 de junio, desde las 12:30 del mediodía, de acuerdo a lo hablado con Emilio esperan la llegada de otros atletas de Torreón, La Laguna, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nuevo León, Sabinas, Cuatro Ciénegas, Castaños, y la mayoría de los clubs de Monclova, ahí caigo como a las 3 cuando estén en competencia las chamaquitas de Bikini, ¡Cuidado con un infarto!.

ASEGURAN una buena derrama de $$$$, para los triunfadores de todas las categorías, en principiantes y novatos trofeos, ya en veteranos de 40 en adelante primer sitio una milanesa o sea 1000 pesillos, en clasificados 1000 pesos en sus distintas categorías, el Absoluto 5 mil pesos, segundo sitio 3000 mil y tercero 2000, en Absoluto Mens y Classic 1500, en Absoluto Bikini y Wellness 1500, la inscripción es de 350 pesos y entrada al Teatro del Seguro Social 150 por persona, en evento será sancionados por jueces de Nuevo León de la FMFF de México.

POR FIN ayer se reportó Julio Martínez dirigente de la Liga de 40 años, me dice que Marco Tulio del equipo Rieleros de Frontera, hasta ayer es el mejor bateador del circuito con promedio de .548, en segundo lugar esta Juan José Lucio del equipo Reales con promedio de 487, en tercero Luis Esquivel de Diablos con 459, cuarto Jorge Córdova de Diablos con 457 y en quinto lugar Héctor Banda de Metalúrgicos con 444. En lo que corresponde al pitcheo el líder con 6-3 Eduardo Mancha, con 4-1 de Diablos, Luis Ayala y con 4-2 de Metalúrgicos, Néstor Zertuche a de Rieleros con 4-2 después Jesús Espinoza de Red Sox con 4.4 y Mario Cabrera de Estrellas con 3-4.

LLEGA OTRO extranjero a Acereros de Monclova, el venezolano ligamayorista y con experiencia en Japón, quien ya demostró lo que trae, durante el primer juego este martes ante Saraperos de Saltillo, Renato Rafael Núñez dijeron que se proyectó desde temprano como un prospecto importante, lo que lo llevó al Juego de Estrellas del Futuro en 2014 y 2015; todo esto antes de su debut ligamayorista en 2016 con el equipo californiano donde también se mantuvo en 2017, en el l 2018 lo inició con Texas y lo cerró con Baltimore, ahí, es donde tendría un gran año en 2019, esa temporada fue de 31 homeruns y 90 carreras producidas como titular del equipo oropéndola, temporada que el nuevo refuerzo Acerero complementó con 24 dobles, con Orioles también tuvo actividad en 2020 y en el 2021 pasó a Tigres de Detroit, probó suerte en Japón con el Nippon Ham en 2022, mientras que en el invierno disparó 7 cuadrangulares e impulsó 26 carreras en 37 juegos al lado de Navegantes del Magallanes.