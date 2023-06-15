Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… CONTINÚA evolucionando bien la tropa de los Acereros de Monclova, ya llegó al cuarto lugar, o sea esta en zona de clasificación, en el cuarto sitio, con 26 victoria con 21 derrota en esta primera mitad de juego, en el clásico norteño ante Saraperos de Saltillo, se realizaron tremendos duelos de pitcheo, y a decir verdad el Dragón del Norte, tiene lo suyo en ese departamento, lo demostraron en esta serie que concluyó anoche, en fin a tomar un relax por el día de padre, y ver juego de Estrellas y Derby de Jonrones, a celebrar desde mañana en Villahermosa Tabasco, desde allá reportará algo de información Isidro Tijerina.

AYER en Museo Biblioteca Pape, se llevó a cabo interesante conferencia de prensa, convocada por el Gladiador de Acero, Campeón Mundial 1895 en Tokio Japón Jerry “Puma” Estrada, su nombre de pila Gerardo Hernández Estrada, yo en lo personal lo recuerdo muy bien, pues allá al otro lado del puente, en donde está un lugar en donde venden Elotes, había una pequeña arena de lucha libre, en donde comenzó sus inicio en la lucha libre al lado del maestro Alberto Mora, ahí estaba también L.A. Park, Remo Banda Súper Parka, los Guerrero Negro y otros más, hablando de los años 75´s , es en verdad grande la historia del Campeón Mundial, Jerry “Puma” Estrada, quien se hizo famoso al derrotar en dos caídas, al campeón del mundo nativo de Tokio Japón Tigre Enmascarado, un ídolo igual que Santo el Enmascarado de Plata de México.

JERRY “Puma” Estrada, en los años del 80’s llegó a la capital del país, por cierto ya estaba haciendo historia en la lucha libre mundial otro grande de Monclova, nativo de la calle nueva El Chicano Power, Juan José Ávila, el primero en llegar a distrito Federal en los 70’s, después llegó Chacho Herodes, La Parka o Volador, y todos fueron campeones del mundo, luciendo sus aptitudes y conocimientos en escenarios de las Vegas, San Diego, Los Ángeles, Canadá, Japón, y para de Centroamérica, el “Jerry” triunfó ante Pierrot, Blue Delta, El Villano, Brazo de Oro, Canek, Blue Demon, por sus méritos, socios del Club Deportivo y Social Astros, lo llevaron al Salón de la Fama del Deporte Regional, pero sus recuerdos están también en nicho de los Guerreros de Monclova, instalado en Museo Biblioteca Pape de Monclova.

QUEDÓ definida la situación de los equipos que participan en el Torneo de Copa Súper Master Oro que se juega los miércoles, los que entran al repechaje son, Colonia Obrera, Independiente Monclova, Transportes Aguirre, Colonia Borja, Polonia de la Sierrita, CDSCO, Real San Buena y Deportivo Miravalle, en la categoría A, inician este sábado la cuartos de final, Juventus o Notaría Maldonado que enfrenta a Necaxa A en cancha de pasto Sintético el Mezquital del Valle, en otro frente colonia Americana con Nueva Creación juegan en cancha de Politécnico de Frontera a las 6 de la tarde.

EN CLASSIC Sport Center, habrá lluvia de estrellas del fisicoconstructivismo, dos Mr. México en varonil y dos Mr. Bikini, o sea Emilio García Hernández, coordinador del evento, se va a lucir el domingo 25 de junio, hagan su registro con tiempo.