Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… POCO ruido, por no decir nada, se escucha del Juego de Estrellas, a realizar desde este día en el remodelado parque de los Olmecas de Tabasco ubicado en Villahermosa, este albergará por segunda ocasión en la historia el Juego de Estrellas, el primero fue el 19 de junio de 1985, la edición 48 del clásico de media temporada, en el que la Zona Sur se impuso por pizarra de 5-0, ahora la Zona Norte llega a la edición 2023 con dos triunfos consecutivos y con cuatro victorias en los últimos cinco desafíos. Antes de esa racha, la Zona Sur hilvanó cinco triunfos consecutivos en Juegos de Estrellas: de 2011 a 2015, hoy sábado 17 inician con el Home Run Derby; y un día después, el domingo 18 de junio, lo más selecto de la LMB invadirá el diamante del Infierno Verde para la edición 89 del Juego de Estrellas.

AHORA no hubo mucha comunicación, por decir nada de LMB, como que no cuentan con redactor de Prensa, como lo había antes, y que estaban en todo momento con la noticia, eso lo estamos viendo, pues clubs organizan contrataciones y cambios, y de eso no informan, bueno allá ellos….LO QUE si les informo que la Zona Sur contará con aceptable staff de pitcheo con Fernando Salas, Derrick Loop, Aaron Brown, Luis Escobar, Juan Pablo Oramas, Luis Fernando Miranda, Esteban Bloch, Henderson Álvarez, Alexandro Tovalín, Yoimer Camacho, Héctor Sepúlveda, Francisco Haro, Alejandro Soto, y Raúl Barrón.

EN EL bateo del Sur, vemos a José Francisco Córdoba, Alexis Wilson, Jesse Castillo, Roberto Ramos, Alberto Carreón, Jasson Atondo, Moisés Gutiérrez, Gustavo Núñez, Emmanuel Ávila, Roel Santos, Julián Ornelas, Ademar Rifaela, Yadir Drake, Calvin Estrada, lo miro algo flojo en la artillería, pero ya veremos que sucede.

LOS LANZADORES de la Zona Norte son; Geoff Broussard Tecos de los Dos Laredos, Kevin McCarthy Tecos de los Dos Laredos, Wirfin Obispo Acereros de Monclova, Isaac Jiménez Generales de Durango, Nivaldo Rodríguez Sultanes de Monterrey, JC Ramírez Sultanes de Monterrey, Luis González Sultanes de Monterrey, Jesús Martínez Sultanes de Monterrey, Faustino Carrera Toros de Tijuana, Nick Struck Toros de Tijuana, Luis Márquez Toros de Tijuana, Thomas McIlraith Algodoneros del Unión Laguna, R.J. Alaniz Acereros de Monclova y José Luna Rieleros de Aguascalientes, veremos haber que se puede hacer.

EN LIGA Mexicana del Pacífico, informan que dos lanzadores salen de Sultanes de Monterrey y dos más de los Venados de Mazatlán para intercambiar estas casacas de cara a la Temporada 2023-2024 que arranca el próximo mes de octubre, el derecho Héctor Velázquez y el también diestro Erick Casillas llegan a los Venados, mientras Francisco Ríos y Marco Rivas, portarán el uniforme de los Fantasmas Grises, Velázquez de 30 años, vestirá su tercera franela en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, siendo Yaquis de Obregón y Mayos de Navojoa sus anteriores equipos, ya que desde hace un año que llegó en cambio a los Sultanes de Monterrey, las lesiones no le permitieron debutar con el cuadro regiomontano.