Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… AYER comenzó la fiesta beisbolera de en Villahermosa Tabasco, hoy concluye la fiesta con el Juego de Estrellas, bonita fue la noche de gala, celebrada en el Hotel Quinta Edén, y tuvo como invitados especiales a Jesús ‘Chito’ Ríos y a Matías ‘Coyote’ Carrillo, ellos protagonizaron una entrevista muy emotiva, las dos leyendas, integrantes del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, recordaron sus épocas de gloria en los diamantes, por ahí también estuvo Vinicio Castilla, el legendario cañonero, oriundo de Oaxaca compartió anécdotas con el público y confesó que el día de su llamado a las Grandes Ligas, con los Bravos de Atlanta en 1991, fue el momento más emotivo de su carrera.

EN ESA noche inolvidable la liga hizo entrega de los premios a lo mejor de la Temporada 2022: Juan José Arellano, Ejecutivo del Año; Luis Márquez, Novato del Año; Édgar Robles, Defensivo del Año; Félix Pérez; Retorno del Año; Yohander Méndez, Pitcher del Año; Neftalí Feliz, Relevista del Año; y Félix Pérez, Jugador Más Valioso ya al final, se entregaron los anillos a los integrantes de los rosters de la Zona Norte y de la Zona Sur del Juego de Estrellas, evento cumbre de este fin de semana especial en el hogar de los Olmecas de Tabasco, por allá tenemos a nuestro corresponsal Julio Delgado, el nativo dela colonia Primero de Mayo de Monclova, y ex lanzador estelar delos Tigres Capitalinos.

AQUÍ en Monclova, la mañana de ayer la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, que dirige el Ingeniero Daniel Segoviano, premió a los equipos campeones, subcampeones y lideres individuales de bateo y pitcheo, fue una fiesta en grande en donde se contó con la presencia del alcalde de Monclova Mario Dávila, fue una fiesta en grande bueno no tenía entendido que este acto se realizaría en el parque Baltazar “Chacho” Fabela, pero que no les dieron autorización, sabrá de ello el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

AYUDEN por favor, me habló Pavel “Marsopa Jr.” Castro, ya tiene a su campeón nacional, metido en el gimnasio, me refiero al “Willy” Flores, ya lo está preparando para viajar a Cali Colombia, en donde estarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero hay que apoyarlo en forma económica con algo, porque en estas situaciones tiene que pedir ayuda, de aquí en adelante el Willy tiene que defender con honor ese cinturón nacional de boxeo.

EN liga del Pacífico, los campeones Cañeros, dieron a conocer el nombre de su primera firma para este 2023 y se trata del hijo del cañonero y leyenda del equipo esmeralda Jayson Andrew Bass es outfielder nació el 29 de abril de 2006 en Los Mochis, Sinaloa. Se inició en el béisbol a los 5 años jugando en la Liga de Ahome, es jardinero de brazo derecho y que batea a los dos lados, se distingue por ser un jugador que se entrega en cada juego, con fuerza y potencia en su bate y que puede dirigir la pelota hacia cualquier área del terreno, Bass se define a sí mismo como un jugador que nunca se rinde y lucha por superarse cada día.