Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… CULMINÓ con éxito el Juego de Estrellas de Liga Mexicana, un gran encuentro que terminó con marcador final de 2-1. Hoy aquí en el Coloso del Norte, llegan la tropa de los Generales de Durango, hay que tener cuidado con ellos, pues tuvieron excelente restructuración para dar la batalla, es un equipo con poderío ofensivo y un staff de lanzadores renovado, Álvaro Espinoza llega este año a dirigir el rumbo de los Generales, es venezolano jugó 12 temporadas en las Grandes Ligas y tiene como reto llevar a La Tropa a los playoffs, hace poco dijo, "El éxito del equipo depende de que haya salud —aseguró el dirigente Espinoza, somos un equipo competitivo, con ellos viene el lanzador venezolano Enderson Franco llega a ocupar un rol protagónico en la rotación de abridores junto al dominicano Wendolyn Bautista.

Acereros con su timonel Edwin Rodríguez, los sacó de la mala racha, pero todavía falta más de 50 juegos, para culminar el rol normal, el Puertorriqueño Jaime Navarro y Francisco Villegas, saben que tienen a sus lanzadores abridores con bastante descanso, y que den buen resultado hoy ante los Generales, el relevo intermedio también debe de estar al cien, y claro esperamos que Logan Moore, David Maberry, Rodolfo Amador, Edson García, Carlos Figueroa, Chris Roberson y Juan Pérez, entre otros, no le hagan caso a la temperatura de 40 grados, y se pongan a producir carreras, para seguir triunfando y lograr clasificación a juegos de postemporada.

Y CULMINÓ también la primera edición del 2023 en LIFARCC, se vieron bastante disputadas las finales, ahí en Pee Wee ganaron Acereros, otros que se cubrieron de gloria en Midget fueron los Bucaneros derrotaron a Búfalos y por último en Junior Búfalos Obrera fueron los elegidos para subir al trono, para mí fue muy agradable haber estado con ellos en toda la temporada, ya que tuvieron buenas atenciones con la prensa escrita, pues enviaban de inmediato reportaban los resultados.

AYER 19 de junio, los Venados de Mazatlán y los Yaquis de Obregón anunciaron un trueque de jugadores, regresará al receptor Gabriel Gutiérrez a los Yaquis, mandando al lanzador zurdo Carlos Stiff Rodríguez a los Venados, quienes también ceden la primera ronda del Draft de Nacionales 2024 a la tribu de Cajeme, Gutiérrez cuenta con una carrera de 19 años en el beisbol, debutó con los Algodoneros de Guasave en la campaña 2005-2006 y tuvo paso por Águilas de Mexicali, Charros de Jalisco y la Temporada 2021-2022 con los Yaquis de Obregón antes de llegar vía cambio a los Venados, en la pasada temporada, el "Nini" bateó para .241 AVG, con 1 home run y 8 carreras producidas en un total de 30 juegos. Reforzó al conjunto de los Naranjeros de Hermosillo para la ronda de Semifinales en los Playoffs.

Por su parte el jalisciense Carlos Stiff Rodríguez de 26 años, vivirá su sexta campaña en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, en la que ha vestido los uniformes de los Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey y Yaquis de Obregón. En el último calendario tuvo participación en 19 juegos, todos ellos como relevista, terminando con efectividad de 4.85, veremos qué sucede.