Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… PESE los desesperados esfuerzos que hace el Licenciado Gerardo Benavides Pape, porque los Acereros de Monclova, continúa en los primeros planos en Liga Mexicana de Beisbol, la situación se torna complicada, su staff de pitcheo abridor continúa con fallas, así como el relevo intermedio, ya mero vienen altas y bajas, y sería la oportunidad de darle boleto de regreso a Marcos Diplán y a Stevie Ledesma, no se les vio nada en efectivo ante los Generales de Durango y por ahí los acribillaron, así como ellos, están otros relevistas que en los primeros disparos demuestran cansancio, y no dan resultados, se fue como préstamo a Tigres de Quintana Roo, el “Látigo” Francisco Ríos, y considero es la oportunidad que esperaba.

EL LÁTIGO, estaba teniendo su peor temporada con la Furia Azul, pero con el conjunto felino tendrá futuro prometedor, como lo han tenido el monclovense Daniel “Pato” Flores, vamos a esperar el resultado de anoche, a ver si continúa Monclova en la cuarta posición, un lugar ideal sin presión, ya que los Tecolotes de los Dos Laredos, ya están pasando también mal, así que la mejor afición de México, continúa llegando al Coloso del Norte pese a la temperatura de 44 grados, aunque a decir verdad, la ausencia también se debe a que Alonso Ancira Elizondo, no paga su salario a sus Mineros Metalúrgicos de la 147 y 288.

AYER estaban trenzados en tremenda batalla los equipos Tigres de REPSA que comanda Sergio Quintero y Orioles, allá en parque Ferrocarrilero, con la fresca de la tarde, reanudaron el juego pendiente y posteriormente realizarían el siguiente de Play Off, a ver que va a la final de campeonato, hoy en el “Chacho Córdova” el poderoso XX de Estancias, recibe a DAMASCO, en el tercer juego de Play Off, este inicia a las 5 de la tarde.

EN LIGA de Softbol Enrique “Carrucha” Arizpe, el equipo Nogaleros camina con 7-0 en ganados y perdidos, según lo señala en sus estadísticas Ángel Amaya secretario del circuito, en la segunda posición está Diablos con 6 ganados y una derrota, igual marca tiene Sección 29, posteriormente los siguen Rangers con 4 ganados y 3 perdidos, Blue Jays con 3 ganados y 4 perdidos, empatado con Cachorros.

CONTINÚA el registro de jugadores en LMPB, Venados de Mazatlán adhiere talento de porteño al roster de 70 jugadores, al concretar las tres Primeras Firmas del 2023, siendo los seleccionados el outfielder Keony Sarabia, así como los pítcheres Luis Alcaraz y Jorge Alcántara, Keony Sarabia, originario de Barras de Piaxtla, San Ignacio, se desarrolló en la Liga Muralla por ocho años, logró medalla de plata en el 2022 representando a Sinaloa en el Nacional U 15 de Federación y oro en los pasados Juegos Nacionales CONADE, Sarabia se perfila para jugar el jardín central en un futuro ya que cuenta con herramientas muy sobresalientes a su temprana edad, es un corredor que tiene velocidad, y Luis Martín Alcaraz Quintero, lanzador derecho, se ha desarrollado en la Liga Mazatlán por 10 años y actualmente representa al Club Muralla, fue medalla de plata en el nacional U 15 de la FEMEBE representando a Sinaloa en Hermosillo, Sonora, y medalla de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2023.