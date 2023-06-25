Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- GRACIAS al esfuerzo que realizan, los entrenadores certificados de deportistas de alto rendimiento de Monclova, nuestra ciudad ya está en los reflectores del país, lo dijo que desde el 2022 hasta la fecha, han brillado en competencias municipales, estatales y nacionales, claro yo alabo la buena disposición de entrenadores de boxeo, atletismo, karate, beisbol y softbol, que en los últimos meses, han cargado con medallas de Oro, Plata y Bronce, eso nos hace ver, la necesidad de los que manejan el deporte municipal, pongan más atención, en estos entrenadores, visitarlos en sus trincheras, preguntar que clase de apoyo necesitan y tratar de solucionar este problema, acudir con empresarios los del IMD, en busca de algún respaldo para el deportista.



EN LA MIRA de ser reconocido a nivel mundial, porque ahora es la llave en atletismo juvenil, está el chamaco Adrián Ulises Loza, aquel chamaco que hace 6 o 7 años rescató el Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, y a quien cuidó como su propio hijo o hermano, hasta subirlo a la mitad de la cima, un chamaco que cumplió parte de su sueño coronarse como el mejor atleta nacional, en categoría Sub-23, eso no es fácil lograrlo, no es un regalo, es un aplicación, disciplina, y dinámica que le enseño Albariño, único instructor con resultados a nivel estatal, sabe que encaminó a su pupilo al estrellato, ahora bajo la dirección del maestro de atletas olímpicos Rodolfo Gómez y sus sabios consejos, veremos cristalizados los objetivos del chamaco de Monclova, llegar a Juegos Olímpicos, y los va a lograr Ulises Loza.

QUE DECIR también de otro grande atleta de alto rendimiento, pero el deporte del karate, un chamaco que desde hace 10 años ha estado con constante actividad a nivel estatal, nacional e internacional, claro con méritos y gastos propios de su señor padre, me refiero a Jesús Fidencio Hernández Crespo, un joven que espera con apoyo de todos los habitantes de Monclova, le regalen una moneda, para poder cumplir su sueño, de poder viajar a Escocia y participar en el Campeonato Mundial de Karate, ayer Jesús Fidencio, me habló por teléfono, ya que este fin de semana estuvo concentrado en la Sultana del Norte recibiendo una capacitación de otros karatecas, que también saldrá de Monterrey nuevo León a este mundial, Gabriel Hernández Banda su señor padre cinta Negra primer Dan graduado en Tokio Japón.

YO TAMBIÉN, deseo alabar el grandioso trabajo que viene realizando, el entrenador de boxeadores juveniles estrellas nacionales, acreditado a la alta escuela Humberto Pavel Castro Carmona, el hijo del gran amigo Juan “Marsopa” Castro, es otro grandioso preparador, que como dice la canción “Se quita la camisa, por un gran amigo”, vende dulces, hace rifas, realiza funciones de box, su objetivo que el chamaco Willy “Chicotín” Flores, asista al Torneo Internacional de Boxeo a Cali Colombia, el medalla de Oro, en los pasados Juegos Nacionales de CONADE 2023 celebrados en Tepic Nayarit, está preparado al cien por ciento, para esta competencia, en donde habrá solamente cinco pugilistas de México, la invitación corre a cargo de la Federación Mexicana de Boxeo, el Willy casi es seguro asista a este Torneo Continental Jr. de boxeo en agosto.