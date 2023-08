Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... AHÍ continúa metido en la pelea, por clasificación a Play Off los Acereros de Monclova, en equipo no cede en sus aspiraciones por estar en la fiesta grande de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, está a milésimas de los Generales de Durango, pero todo puede suceder, pues también los Mariachis de Guadalajara quieren estar en la Serie del Rey, yo les platico que si la Furia Azul, entra a juegos de postemporada será otro rollo, cuenta con excelentes bateadores, solo falta que el pitcheo intermedio, le echa ganas y apoyar en todo lo posible a los lanzadores abridores, que el mánager Jorge Luis Loredo, este a la expectativa, cuando a su lanzador le estén ligando en forma continua, apoyarlo con el relevo, o bien cuando un lanzador intermedio haga buen rescate en un episodio, darle confianza en el siguiente.

NO LO sé, pero todo puede suceder, me comentó ayer un aficionado, que ya están preparando los boletos de Play Off, en la casa de la Furia Azul, puede ser cierto, ya que de momento tienen equipo para lograrlo, pero ¿Oh?, iniciaría serie ante los Toros de Tijuana, mientras que Sultanes de Monterrey enfrentaría a Saraperos de Saltillo y Tecolotes de los Dos Laredos estaría ante Algodoneros de Unión Laguna, bueno esto es un round de tanteo, claro hay que tener confianza con el equipo de casa.

POR CIERTO los Mariachis están en la cuerda floja, ya que en el primer juego celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú, ante los Diablos Rojos de México, se vaciaron las bancas, cuando hubo conato de violencia, entre el lanzador de Diablos Daniel Ponce De León y José Guadalupe Chávez, ya que este último le exigió al lanzador pichara en el centro del plato, lo ponchó y vino la burla, por parte de Ponce De León, todo quedó en calma y a los 35 minutos de juego, este se suspendió por lluvia, ayer tendría doble encuentro desde las 4 de la tarde.

NO tengo información de Liga de Beisbol Instruccional del Norte de Coahuila, alguien me platicó que este domingo, se juegan encuentros pendientes, uno de ellos entre Carboneros de Nava y Agricultores de Morelos, por cierto ya se encuentran amarrados para disfrutar de Play Off, los Halcones del CEUC de Monclova, Azules de Barroterán, Carboneros de Nava y Bravos de Sabinas, buscan boletos de clasificación Agricultores de Morelos y Tuzos de Palaú, ellos tienen distancia de 4 y 5 juegos del líder, ya veremos que sucede.

EN FUTBOL de ciudad Frontera, me informa Jaime Serna, que en la categoría Especial, está como líder goleador Alexis Sarabia de equipo Fundidores con 13, en segundo sitio empatado con 12 Yiovani Fernández de Qusem y Ángel Chavarría de los Compadres, con 11 empatados Eduardo Reyna de Rogo y Diego Ayala del mismo equipo, en la categoría B, tenemos a Diego Ferrer con 16 del Deportivo Jr., con 14 Roberto Montelongo del Atlético Occi, con 13 empatados Ángel Aguilar de Felipe Pescador y Jonathan Corral de Real Colosio.